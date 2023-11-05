الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: الاحتلال يريد أن يمارس التهجير القسرى للفلسطينيين إلى سيناء

الستات ميعرفوش يكدبوا
الستات ميعرفوش يكدبوا

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن كل شئ متاح لحكومة نتنياهو، مشيرًا بأن الإحتلال الإسرائيلي لا يحترم القوانين الدولية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والمذاع على فضائية cbc، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يمارس الترحيل القسري للفلسطينيين إلى سيناء.

وأضاف الرقب أن التهجير القسري هو السيناريو الذي أعلن عنه نتنياهو منذ اليوم الأول، وعند تيقن مصر ورفضها لذلك، تحول للقصف العشوائي والقتل غير العادل واستهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف.

ونوه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، بأن ما يفعله نتنياهو وحكومته، ما هو إلا تعويض لخسارته أمام المقاومة الفلسطينية، وذلك بمباركة من جانب الدعم الغربي الملفت والولايات المتحدة الأمريكية.

استاذ علوم سياسية الاحتلال سيناء الترحيل القسري الدكتور أيمن الرقب القدس الإحتلال الإسرائيلي

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