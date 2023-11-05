الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خارجية الأردن: التهديد بالنووى دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني

‏أدانت وزارة الخارجية الأردنية التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت الخارجية الأردنية باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضًا مدانًا على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة. 

‏وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، إن مثل هذه التصريحات تمثل خرقًا فاضحًا ومرفوضًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدًا خطيرًا يتطلب من المجتمع الدولي العمل فورًا على التصدي له، والتصدي لخطاب الكراهية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية⁩ المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

الخارجية الاردنية أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية إلقاء قنبلة نووية ا دعوة للإبادة الشعب الفلسطيني

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