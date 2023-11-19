لقاء تعريفى بمدرسة تكنولوجيا المعلومات حول فرص التدريب والدراسة بعد المرحلة الثانوية بالإسماعيلية

نظَّمت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الأحد، لقاءً مُوسعًا لطلبة المدارس الثانوية الفنية؛ للتعريف بالفرص التدريبية والتعليمية التي يقدمها مركز الفندقة البحري التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك في إطار السعي للنهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني في مصر، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية حتمية، حيث يضم شريحة كبيرة من القوى العاملة.

تفاصيل اللقاء

حيث تسعى المؤسسات التعليمية القائمة على المهارات المهنية، والعلوم التطبيقية، والتقنيات، وغيرها من التخصصات؛ لتوفير تجربة تعليمية عملية للطلاب، تتيح لهم الفرصة لاكتساب خبرات تساعدهم في حياتهم المهنية.

قطاع التعليم الفنى وتحديات تواجه الخريجين

وحرصًا من قطاع التعليم الفني بالإسماعيلية على التصدي للعديد من التحديات التي قد تقابل الخريجين، لا سيما فيما يتعلق بكفاءة سوق العمل والاستجابة لمتطلبات السوق سريعة التغير؛ تم التفكير في تقديم التدريبات المتخصصة والمهنية للطلبة بهذا المجال سعيًا نحو التنافسية، وتحسين إنتاجية سوق العمل من خلال تطوير مهارات الخريجين المؤهلين لسوق العمل، وخلق طرق مبسطة للاتصال والتواصل بين جميع الجهات المستفيدة التي تؤثر في هذا القطاع.