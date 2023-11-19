خبير اقتصادي لـ"الدستور".. أوروبا تعتبر مصر وجهة استثمارية جذابة بفضل الإصلاحات الجارية

أكد الدكتور نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي، أن القاهرة ترحب وتشجع الاستثمار الأوروبي والعالمي، حيث تتمتع مصر بمزايا مهمة لأوروبا، خاصة وأن مصر البوابة الرئيسة لإفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح نهاد إسماعيل خبير اقتصاديات النفط والطاقة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر ركيزة استراتيجية هامة كلاعب محوري في بسط الاستقرار والأمن في منطقة مضطربة، تكافح الإرهاب وتتصدى للتجارة بالبشر والهجرة غير الشرعية لأوروبا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وكبار مسئولي المفوضية الأوروبية، فيما تطرق اللقاء بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء ما يجمع الطرفين من روابط وثيقة، وتم الاتفاق على مواصلة العمل لتعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وقال نهاد إسماعيل إنه من وجهة نظر أوروبا تلعب مصر دور إيجابي في المحافظة على السلم والاستقرار شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط سياسيا واقتصاديا، كذلك تعتبر أوروبا تعتبر مصر وجهة استثمارية جذابة لاسباب عديدة، منها البيئة الاستثمارية الامنة، تشريعات وقوانين عصرية توفر الحماية للمستثمرين وتوافر بنية تحتية للخدمات اللوجستية ومناخ استثماري جاذب ولهذا من الطبيعي انه يوجد مجال للتطوير ورفع المستويات.

نهاد إسماعيل: الطاقة والتكنولوجيا والزراعة قطاعات جاذبة للاستثمار الأوروبي

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن اهم القطاعات الجاذبة في مصر للاستثمار الأوروبي تتركز في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة وصناعة الهيدروجين، فقد بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال عام 2022 ما يزيد عن 8 ونصف مليار دولار أكثر من 5 مليارات دولار للاتحاد الأوروبي وهذا الرقم مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة.

وأوضح نهاد إسماعيل أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يعود لأواسط السبعينات ولكن اتفاق التجارة الحرة دخل حيز التنفيذ 2004 وبلغ حجم التبادل التجاري عام 2020 حوالي 25 مليار يورو والاستثمار التراكمي حوالي 40 مليار يورو وهذه الارقم مرشحة للازدياد.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن زيارة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر أمس في خضم حرب غزة يؤكد أهمية ودور مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فهناك أفق كبير للتعاون بين مصر وأوروبا، وهناك طموح وتحديات ولكن التعاون سيستمر لمصلحة الطرفين.