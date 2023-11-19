الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل المشرف العام على المجلس القومى لذوى الهمم

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم والوفد المرافق لها، خلال زيارتهم للمحافظة، ضمن البرنامج التثقيفي للمجلس والذي يجوب محافظات وجامعات مصر؛ للتثقيف السياسي لذوي الهمم، وحثَّهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ورحَّب محافظ سوهاج، بالدكتورة إيمان كريم، والوفد المرافق لها، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم لكل أنشطة ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءا أصيلا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، مؤكدًا وضعهم في عين الاعتبار خلال استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية المقبلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير عليهم في الوصول إلى اللجان الانتخابية بكل سهولة ويسر.

وأعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، عن شكرها للمحافظ ومجهودات محافظة سوهاج في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة استعداد المجلس التام لتقديم خبراته الفنية في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المحافظة، وتقديم التدريبات اللازمة لرفع كفاءة العاملين في أي قطاع يعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

تطبيق نظم الإتاحة المكانية

كما ناقشت المشرف العام على المجلس، خلال اللقاء، آليات التشبيك الممكنة بين المجلس والمحافظة على أكثر من مستوى عن طريق وحدة الإعاقة بالمحافظة وكافة الإدارات الفنية بالمجلس.

وقال الدكتور محمد عبدالهادي، المشرف العام على ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، إن سوهاج من أولى المحافظات التي طبَّقت نظام الإتاحة المكانية بشوارع المدينة، والمؤسسات الحكومية، ومشروعات الطرق والكباري، والمطاعم، والمستشفيات الحكومية والخاصة، وتطبيق نظام الإتاحة المعلوماتية للصم وذوي الإعاقة البصرية بالمصالح الحكومية والخدمات العامة، وتطبيق نظام الدمج في العمل والدمج التعليمي والدمج المجتمعي بكافة القطاعات.

وأشار إلى الكتاب الدوري الذي أصدره محافظ سوهاج، بإتاحة نسبة الـ5% لذوي الإعاقة في الحصول على المحلات والبازارات الخاصة بالأسواق والمشروعات الجديدة التي تطرحها المحافظة، لافتًا إلى أن النسبة قد وصلت إلى 10% لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض المشروعات.

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