الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

في ذكرى ميلادها.. حكاية دخول سعاد مكاوي عالم التمثيل

سعاد مكاوي
سعاد مكاوي

حياة الفنانين مليئة بالأسرار والكواليس ومن ضمن هؤلاء الفنانين الممثلة سعاد مكاوي، التي تحل اليوم ذكرى ميلادها، فقد ولدت في 19 نوفمبر 1928 في مدينة كفر الزيات بالغربية، وهي ابنة الموسيقار محمد مكاوي.

اشتهرت سعاد بتقديم المونولوجات، حيث قدمت العديد من المونولوجات الشهيرة، منها "عايز أروح"، كما شاركت في العديد من الأفلام السينمائية، منها: حضرة المحترم، بنت المعلم، ثاحب بالين، نهارك سعيد، وغنت مع الفنانة ليلى مراد أغنية " سلم على، وقدمت قرابة الـ 500 أغنية و20 فيلمًا.

بدايتها الفنية
بدأت سعاد مكاوي مسيرتها الفنية فى منتصف الاربعينات حين اختارها المخرج عباس كامل للمشاركة في بطولة  فيلم " بنت المعلم" عام 1947، وحقق الفيلم شهرة واسعة مع إسماعيل ياسين.
اعتزال مبكر

اعتزلت سعاد مكاوي الفن في 1967، بعد زواجها من الموسيقار محمد الموجي، لكنها عادت للغناء مرة أخرى في التسعينات، حيث قدمت العديد من الحفلات في مصر والدول العربية، وبعد مشوار فنى طويل بلغ زهاء ستين عامًا رحلت الفنانه سعاد مكاوى عن عمر يناهز الثمانين عامًا.
أغنية افرسيه

من أشهر أغاني سعاد مكاوي: افرسيه ولهلبيه دوبيه في رموش عينيكي لو يشوفك حبتيه والنبي يتقل عليكي افرسيه ولهلبيه وهناك اسكتش بالغ الظرف في الفيلم شارك في غنائيه معها شرفنطح.
نزلة برد

وخلال مشوارها الفني وضمن الحفلات التي كانت تحييها بحلول الصيف فى الإسكندرية لتحيي ثلاثين ليلة على مسرح "لونا بارك" بحي الإبراهيمية، ثم يعود بها مصابة بالسعال الحاد، وشربت وصفة بالخل إلا أنها ظلت مريضة فترة طويلة.

وخلال حياتها تزوجت سعاد مكاوي 3 مرات من الموسيقار محمد الموجي، والمخرج عباس كامل، والدكتور محمد إسماعيل.

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