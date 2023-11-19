إقبال كثيف على منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى دمياط (صور)

شهدت محافظة دمياط الفترة الماضية افتتاح عدد من معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وانطلاق مبادرة رئيس الوزراء، بشأن تخفيض أسعار السلع الغذائية لرفع العبء عن المواطنين، حيث تم افتتاح قرابة 5 معارض لبيع السلع الغذائية، كما تم توفير منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

كما شهدت منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في محافظة دمياط إقبالًا كبيرًا بعد افتتاح آخر معرض أقامته الغرفة التجارية بدمياط، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية.

كما أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في محافظة دمياط عن توافر سيارات كمنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث أعلن النائب محمد الحمادي الحصى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط ،عن توافر المنافذ في مدينة دمياط ومدينة كفرالبطيخ أمام مقر الوحدة المحلية.