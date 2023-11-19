محمد عرب صالح يخوض رحلة شعرية في "مركب ورقي يحرس النهر"

جاء ديوان "مركب ورقي يحرس النهر" للشاعر محمد عرب صالح، والصادر عن دار مدارك للنشر لعام 2023، ضمن القائمة الطويلة بفرع "المؤلف الشاب" بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الـ18، والتي تضمنت 15 عنوانا من 10 دول عربية؛ هي الإمارات العربية المتحدة، تونس، المملكة العربية السعودية، المغرب، العراق، اليمن، الأردن، سوريا، لبنان، مصر، وشملت عناوين لأطروحات علمية ونصوصا أدبية.

أبرز المعلومات عن ديوان "مركب ورقي يحرس النهر"

صدر ديوان "مركب ورقي يحرس النهر" للشاعر محمد عرب صالح ضمن إصدارات "مدارك"، وقد شارك في معرض الكتاب بالرياض.

الديوان يعبر عن ثلاث سنوات من التفكير والكتابة، حيث يأخذ الكاتب القراء في رحلة شعرية عبر صفحاته، مشاركًا معهم تجربته الشعرية.

يضم الديوان واحدًا وعشرين لوحة تشكيلية تحمل عناوين القصائد، من رسم الفنان الدكتور يوسف المجيدي.

ومن أجواء الديوان نقرأ:

مْ أَكُنْ مُفردًا في لَيالِي الحِراسةِ

كُنتُ كِتابًا.. وصِرتُ رِكَابًا،

وما زِلْتُ مُزدَحِمًا بالشُّخوصْ

كُلُّ حُلْمِيَ أنْ أَسْـبُـرَ النهرَ

لَكِنَّنِي

وَ..رَ..قٌ

لَا يَغُوصْ

جائزة الشيخ زايد للكتاب

وكانت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، قد كشفت عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها الثامنة عشر لعام 2023-2024 لفروع الآداب، والمؤلف الشاب، وأدب الطفل والناشئة، وتحقيق المخطوطات، بالتزامن مع بدء لجان التحكيم في الجائزة العمل على التقييم الشامل لجميع المشاركات المرشحة للقوائم الطويلة.

وفي الدورة الـ18 من جائزة الشيخ زايد للكتاب، حصدت مشاركات فرع "المؤلف الشاب" النسبة الأعلى بمشاركات بلغت 1078 مشاركة بنسبة 25% من إجمالي الترشيحات.

وتعد "الشيخ زايد للكتاب" هي جائزة تمنح للإنجازاتِ النوعية والمتميزة للمبدعين والمفكرين في مجالات الأدب والفنون والعلوم الإنسانية باللغة العربية واللغات الأخرى، كما تدعم حركة الترجمة من خلال تكريم المؤلفين الذين ينتجون أعمالًا أدبية حول الثقافة والحضارة العربية باللغات المختلفة.