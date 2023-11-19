محمد عرب صالح: وصولى القائمة الطويلة بـ"زايد للكتاب" خطوة مهمة

وصل الشاعر الشاب محمد عرب صالح للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب في فرع المؤلف الشاب عن ديوانه "مركَبٌ ورقِيٌّ يَحرُسُ النهر"؛ والصادر هذا العام عن دار مدارك للنشر الرياض.

محمد عرب صالح يتحدث عن وصوله للقائمة الطويلة بـ"زايد للكتاب"

وقال محمد عرب صالح عن وصوله لقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد: “ هي إحدى أكبر الجوائز المعنية بالآداب والفنون ليس على المستوى العربي فقط وإنما على المستوى الدولي لما حازته من مكانة عالمية مرموقة، وبالطبع الوصول للقائمة الطويلة من بين ١٠٧٨ كتاباً متقدما في فرع الملف الشاب هو خطوة مهمة وكبيرة وأرجو لهذا المشروع الشعري، الذي يقدمه الديوان نجاحًا يكلل برضا القارئ العربي حيثما كان”.

وأضاف “عرب”، في تصريح خاص ل"الدستور"، أن الديوان يقدم سيرة النهر بدءا من النيل وعلاقته بالقرية المصرية، ممتدا عبر أزمنة وأحوال مختلفة وعبر ثقافات أخرى وذلك من خلال حارسه (المركب الورقي) والذي يعادل مفهوم البطل في الفنون السردية فيقدم لأبواب الديوان بصوته ويقدم لكل قصيدة بوصفها تجربته الخاصة".

يذكر أن محمد عرب صالح هو شاعر مصري شاب ينتمي إلى قرية بجنوب محافظة الجيزة، وهو باحث دكتوراة في البلاغة والنقد والأدب المقارن، ويعد ديوان "مركَبٌ ورقِيٌّ يَحرُسُ النهر" هو الإصدار الخامس للشاعر فقد سبق وصدر له ديوان "وقالت جدتي الصحراء.." الفائز بالمركز الأول في جائزة الشارقة للإبداع ٢٠١٨م ثم جائزة راشد بن حمد للإبداع عن مجموعته الشعرية "رُبًى لم تطأها الخيول" عام ٢٠٢٠م. وفي العام التالي أصدر ديوان "دائرة حمراء حول رأسي" عن دار موزاييك تركيا. ثم ديوان "وَتَرٌ خامسٌ للكمان" عن دار ليڤانت بالإسكندرية ٢٠٢٢م.

القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد لعام 2024

وضمّت القائمة الطويلة لفرع "الآداب"، في جائزة الشيخ زايد للكتاب، 13 عنوانًا من 9 دول هي، مصر، الأردن، لبنان، تونس، المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة، العراق، سلطنة عمان، البحرين، وتضمنت التالي:

رواية "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" للكاتبة الروائية دكتورة ريم بسيوني، من مصر، الصادر عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع عام 2022.

رواية "الطاهي يقتل الكاتب ينتحر"، للكاتبة الروائي عزت القمحاوي، من مصر، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية مطلع العام الجاري 2023.

رواية "عطلة في حي النور" للحبيب السّالمي، من تونس، الصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع مطلع العام الجاري 2023.

رواية "نشيج الدودوك" لجلال برجس، من الأردن، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 2023.

كما ضمت القائمة الطويلة لـ جائزة الشيخ زايد للكتاب، فرع الرواية. رواية "فرصة لغرام أخير" لحسن داوود، من لبنان، الصادر عن دار هاشيت أنطوان / نوفل عام 2022.

رواية "ليلة حديقة الشتاء" لحسونة المصباحي، من تونس، الصادر عن دار نقوش عربية للنشر عام 2023.

رواية "معلقة غرناطة" لزياد بن عبدالعزيز آل الشيخ، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار أثر للنشر والتوزيع عام 2021.

رواية "حدث في صَبيا"، لسعاد العريمي، من الامارات العربية المتحدة، الصادر عن دار الساقي عام 2022.

رواية "المجيء" لسعد الياسري، من العراق/السويد، الصادر عن دار منشورات تكوين عام 2021.

رواية "كائنات التّيه"، لمقبول العلوي، من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار الساقي عام 2022.

رواية "الغرفة وضواحيها"، لميسلون هادي، من العراق، الصادر عن دار الذاكرة للنشر والتوزيع عام 2022.

رواية "لا يذكرون في مجاز"، لهدى حمد، من سلطنة عمان، الصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع عام 2022.

رواية "قدّاس التّمر"، ليثرب العالي، من مملكة البحرين، الصادر عن دار أثر للنشر والتوزيع عام 2022.