"وكيل تعليم الوادى" يتفقد المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالخارجة

أجرى المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمقر المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالخارجة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ.

وتابع سير العمل في قاعات رياض الأطفال، حيث يجري تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى صقل وتنمية مهارات الأطفال، بالإضافة إلى متابعة الحجرات الدراسية والمعامل وكافة التجهيزات في المدرسة.

وأشاد وكيل التعليم بالمحافظة بالمظهر الجمالي لفناء المدرسة والأنشطة المنفذة، وظهور المدرسة بمظهر جميل يليق بهذا الصرح التعليمي العملاق.

وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد أنه خلال ساعات قليلة ستنطلق فعاليات أكبر برنامج تدريبى لطلاب المدارس وهو مبادرة الباحث الصغير والتى يجرى تنظيمها بالتنسيق مع جمعية رعاية الرياضيين وتنمية المجتمع بأسيوط.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم والمعنيين بالمبادرة بحضور حسام المعين رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الرياضيين وتنمية المجتمع بأسيوط، ومحمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسيوط والوادى الجديد، والدكتور باهى أحمد محمود عبد النعيم أستاذ بجامعة الوادى الجديد، ومن قطاع تعليم المحافظة مشرفى المبادرة توجيه عام التربية الرياضية، الموهوبين والتعلم الذكى، الوسائل التعليمية، والمعنيين.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن البرنامج ينطلق غدا الأحد 19 نوفمبر من مقر المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة، وسيتم تنظيم بث مباشر لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لمشاركة أكبر عدد من الطلاب وتحقيق أعلى استفادة من البرنامج.

يهدف البرنامج إلى رعاية الطلاب الموهوبين فى البحث العلمي وصقل مهاراتهم وقدراتهم على أسس علمية حديثة ومتطورة لخلق جيل يهتم بالعلم والبحث العلمى، وخلق جيل واع بأهمية البحث العلمي كقاطرة لتنمية الوطن، وقادر على مواجهة التحديات العلمية الحديثة لإدراكه لمفهوم البحث العلمي وخطوات إجرائه منذ الصغر.