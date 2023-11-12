الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يتفقد مدرسة النور للتعليم الأساسى بالخارجة

وكيل التعليم الوادي
وكيل التعليم الوادي الجديد يتفقد احدي مدارس المحافظة

فاجأ المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، مدرسة النور للتعليم الأساسي بالخارجة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ
 

أجرى جولة تفقدية بالحجرات الدراسية والمعامل والأنشطة، وشدد وكيل التعليم على الانضباط والالتزام من الجميع وتوزيع الإشراف والقيام بجميع المهام والواجبات المكلفين بها من متابعة حضور الطلاب للمدرسة حتى آخر اليوم الدراسى، والتوزيع  فى جميع الأدوار والملعب المدرسى وأثناء الفسحة وعلى مدار اليوم الدراسى.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، بعمل لقاءات وندوات توعوية للطلاب لنشر الوعي المعرفي والثقافي والسلوكى وتقويم جميع السلبيات التى يجرى رصدها بشكل يومى والتواصل مع أولياء الأمور والاستماع لمقترحاتهم وآرائهم لضمان تقديم كافة سبل الدعم للطلاب وتوفير الأجواء المناسبة أمامهم للتفوق والنجاح.

وكيل التعليم يؤكد مواصلة برنامج التدريب لمعلمى المرحلة الابتدائية 

كما أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم  بالمحافظة، مواصلة البرنامج التدريبى لمعلمى الصف السادس الابتدائى وفق خطة الدولة المصرية لتطوير المنظومة التعليمية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأوضح المهندس سيد، أن التدريب يستهدف معلمى اللغة الإنجليزية  فى إطار تكثيف التدريبات الخاصة بمعلمى الصف السادس الابتدائى ورفع قدراتهم المهنية والارتقاء بمستوى العملية التعليمية، انطلاقا من دعم وتطوير التعليم بالإضافة لتحسين أداء المعلمين لصقل مهاراتهم واطلاعهم على استراتيجيات المنهج الجديد وتطبيق أهدافه.

يأتى ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة التعليم الابتدائى، التدريب، وتوجيه عام اللغة الإنجليزية 

وكيل تعليم الوادى الجديد يلتقى مسئول التغذية المدرسية 

كما التقى المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، السيد أيمن حميد مستشار شركة سايلو ومسئول التغذية المدرسية بقطاع الصعيد.


وخلال اللقاء جرى استعراض خطة العمل لتطوير منظومة التغذية المدرسية وذلك لضمان جودتها وسلامتها من حيث اشتراطات الأمن والسلامة ووفق المواصفات المطلوبة.

وكيل التعليم بالوادى الجديد وزير التربية والتعليم الانضباط والالتزام متابعة حضور الطلاب عمل لقاءات وندوات توعوية لنشر الوعي المعرفي والثقافي

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