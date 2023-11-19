الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: خوان كارلوس أوسوريو على رادار فريق أرجنتينى

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو

كشفت وسائل إعلام أرجنتينية، عن أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للزمالك، بات مرشحًا لتدريب أحد الأندية الأرجنتينية، خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع (tntsports)، أن "أوسوريو، بات مرشحًا لتدريب فريق راسينج كلوب الأرجنتيني، الذي يعاني بعد رحيل مدربه السابق فرناندو جاجو، إلى جانب رفض العديد من المدربين تولي مسئولية تدريب الفريق.

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من إسناد مهمة تدريب الفريق للثنائي سيباستيان جرازياني وإيزيكويل فيديلا، إلا أن إدارة راسينج تواصل البحث عن البدائل، مشيرًا إلى أن تفكير النادي بدأ يتجه نحو خوان أوسوريو.

وأضاف الموقع، أن نادي راسينج سيقوم بتجميع طاقم تدريب مناسب للمدرب الكولومبي، مشيرًا إلى أنه إذا تقدمت المفاوضات، فإن أوسوريو، سيكون بإمكانه تولي المهمة في عام 2024.

وكان أوسوريو، قد أقيل مؤخرًا من تدريب الزمالك، بسبب سوء النتائج في الدوري الممتاز.

وتولى أوسوريو، تدريب الزمالك في 10 أبريل الماضي، حيث قاد الفريق الأبيض في 22 مباراة، فاز فيها في 12 مباراة، مقابل 5 تعادلات، و5 هزائم.

الزمالك خوان كارلوس أوسوريو راسينج كلوب الأرجنتيني راسينج كلوب سيباستيان جرازياني إيزيكويل فيديلا

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