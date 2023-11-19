الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بالشروق لمحكمة الجنح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم، المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بمدينة الشروق، لمحكمة الجنح.

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ضبط مرتكبى واقعة سرقة حقيبة من مواطن بالتجمع

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقرَّوا بارتكابهم الواقعة بغرض بيعها والتربح والكسب الغير مشروع منها.

بداية الواقعة

تعود البداية عندما تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية؛ لارتكابهما واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة أحد الأشخاص بأسلوب "المغافلة".

تم بإرشادهما ضبط (المشغولات الذهبية) لدى عميلهما "سيئ النية" عامل بمحل للمشغولات الذهبية، تم ضبطه وبحوزته (المشغولات الذهبية المستولى عليها.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس الشروق سرقة نيابة الشروق وبدر مصوغات

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