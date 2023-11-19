الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحكومة ردًا على تساؤلات النواب: قانون التصالح فى مخالفات البناء "مش جباية"

وزير شئون المجالس
وزير شئون المجالس النيابية

رفض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ما أثاره النائب عبدالمنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بشأن إصدار الحكومة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء من أنه بغرض جباية الأموال من المواطنين.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: الحكومة أعدت مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لمصلحة المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التصالح وفقا لإجراءات ليكون بمثابة رخصة.

فؤاد: "إحنا بنعمل لصالح المواطن"

 وشدد وزير شئون المجالس النيابية قائلا: "قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس (للجباية)، إحنا مش بنعمل حاجة كحكومة لتحقيق الجباية إحنا بنعمل لصالح المواطن".

من جهته، قال النائب محمد سليمان إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يلبي كافة مطالب الشعب المصري.

وأوضح، في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المقدمة من الحكومة، أن التعديلات جاءت متوافقة من الناحية الدستورية، مشيرًا إلى الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والجماعة، فضلًا عن الحفاظ على المراكز القانونية المتكسبة في ظل القانون السابق، والتشديد على المخالفات التي تخص الجراجات.

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