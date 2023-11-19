ملفات تنتظر الرئيس

تبدأ في أوائل شهر القادم انتخابات الرئاسة المصرية، والتي بموجبها يجلس رئيس مصري على سده الحكم. وبالتايد ستكون امام الرئيس القادم عدة ملفات هامة، لا تقبل الانتظار.

اول تلك الملفات هو الملف المفتوح على مصراعيه الآن، وهو ملف غزة.

بدأت الأزمة تتفاقم مع إسرائيل في الضفة الغربية بالاعتداء على المسجد الأقصى والتنكيل بالفلسطينيين، ثم تدهورت الأمور بأحداث غزة الحالية.

ثم تطورت الأمور الى اعتداء سافر من جانب إسرائيل على غزة. والذي مورست فيها ضغوط عنيفة على مصر كي تفتح حدودها للاجئين الفلسطينيين هربا من نيران العدو الإسرائيل الكثيفة والغاشمة، المتعمدة، بقصد تهجيرهم مرة ثانية بعد تهجيرهم الأول منذ عام 1946.والحقيقة ان موقف مصر القوي والواضح، بقيادة الرئيس عبد الفتاح كان له دور كبير في منع إسرائيل من تحقيق هدفها.

الموقف المصري من القضية الفلسطينية ومن الأزمة الراهنة، موقف مبدئي وأساسي وتم إعلانه مبكرا. مصر مهتمة بالحفاظ على الشعب الفلسطيني وحمايته داخل أرضه وأثناء ممارسته حقه في تحرير أرضه وتقرير مصيره. ولا إدارة إسرائيلية لغزة بعد انتهاء الحرب، هو موقف مبدئي من مصر، لأن طرح مثل هذا السيناريو يعيد القضية الفلسطينية 30 عاما للوراء، ولما قبل توقيع اتفاق أوسلو. وأن إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية إفساد صيغة الحكم الذاتي في غزة والضفة الغربية التي تم التوصل إليها في اوسلو.

ومما لا شك فيه أن الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا تقف مع أهالي قطاع غزة، وأن التحدي الكبير الذي يواجه غزة في ظل المعايير العالمية المزدوجة وفقا للتعامل مع الأزمات. لابد ان ندرك أبعاد القضية العالمية وكيفية التعامل العالمي مع هذه المشكلة، وهناك رسائل مهمة جدا وأن الدولة المصرية رغم ظروفها الاقتصادية، قادرة على تقديم الدعم على المستوي المحلي، ولكن على المستوي الإقليمي أيضا.

الملف الثاني هو ملف الغلاء، حيث اكتوى المصريون في الأيام الأخيرة بنيران الغلاء، وهو وإن كان امرأ طبيعيا للظروف الاقتصادية والمتغيرات الدولية، ولكنه، أي الغلاء، كان نتيجة لتطبيق النظام الرأسمالي الغربي بكل وحشيته، وهو ما يحد من دور الحكومة، ويترك السلع خاضعة لسياسة العرض والطلب، وهو ما تحمله الاقتصاد المصري صاغرا، ولكن للنظام الرأسمالي ضوابط تحمي الجناس من غلواء الرأسمالية وتحكمها عن طريق أمرين في غاية الأهمية.

الأمر الأول هو أن الدولة تقوم بمراقبة السوق، وتمنع أي ممارسات احتكارية تنشأ فيه.

الأمر الثاني، ان تقوم الدولة بمراقبة جودة المنتج وتتأكد من إعلان السعر للجمهور عن طريق كتابته واعلانه على اغلفة السلع.

وتسببت مواصلة ارتفاع الدولار، إلى ارتفاع أسعار المطروح من البضائع في الأسواق بنسب تزيد عن 100%من قيمتها السوقية، ومن أهم السلع المتأثرة بتراجع الدولار هي السكر والزيت والزبد الطبيعي والدواجن واللحوم.

فقد ارتفعت أسعار اللحوم المذبوحة بكل أنواعها، وقبلها بشهور ارتفعت أسعار المواشي بكافة أنواعها في أسواق الماشية. وظل الارتفاع في الأسواق فترة طويلة وبعد فترة تحركت أسعار اللحوم لدي الجزارين ولكن ليس بمقدار ارتفاع أسعار الماشية، ولكن بأسعار مغالى فيها، مما صب في مصلحتهم، ولا زالت الأسعار ترتفع.

الملف الثالث هو ترجع دور الحكومة في مصر في مواجهة الاحتكار والغلاء،

خلال الأيام الماضية، شهدت أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية والاستهلاكية، ارتفاعات حادة مازالت مستمرة حتى الآن،

فلا يزال تباين الاسعار في الأسواق للسلع يثير جدلا واسعا بين المواطنين، كما أن الأسعار تتحرك سواء للسلع الغذائية أو المنتجات كل ساعة تقريبا، وسط غياب واضح لدور الدولة في الرقابة على الأسواق والسيطرة عليها، بل قامت الحكومة نفسها برفع أسعار العديد من السلع التموينية كالمكرونة والدقيق والصلصة ومساحيق الغسيل فأصبح الجميع يعانى من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما توقع العديد من المسئولين بالغرف التجارية أن ارتفاع اسعار الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل والشحن سيؤدى إلى موجات جديدة من زيادة الأسعار بنسبة لا تقل عن 20%..

تساؤلات عديدة تطرحها أزمة غلاء الأسعار منها: من المسئول عن الأزمة ومن الذي يضع آليات السوق؟ وأين الأجهزة الرقابية؟ وهل هناك آليات رقابية تمتلكها الحكومة ولم تقم بتفعيلها حتى الآن؟! وأين اللجنة العليا التي أعلن وزير التموين عن تشكيلها لتحديد السعر العادل لـ 15 سلعة استراتيجية. وهو الأمر الذي طالب به العديد من خبراء الاقتصاد من أجل ضبط الأسواق ووضع نهاية لفوضى الأسعار؟!