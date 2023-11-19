الفسطاط والسحيلة.. خريطة أعمال التطوير الجارية في مصر القديمة

تواصل مصر أعمال التطوير بمناطق متعددة لإعادة تخطيط المناطق العشوائية.

ويستعرض "الدستور" في تقريره أعمال التطوير الجارية في منطقة مصر القديمة، وتأتي ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة.

كوبري العميد إبراهيم الرفاعي

يربط منطقة كورنيش النيل ومتحف الحضارات عبر جسر يربط القادمين من القاهرة الجديدة بمحور عمر سليمان أو محور سميرة موسى، مرورًا بمنطقة المقطم، ثم محور ياسر رزق، ثم جسر طه حسين وجسر الدكتور صلاح الشاذلي فوق الأوتوستراد، ثم شارع الفسطاط وجسر العميد إبراهيم الرفاعي.

منطقة السحيلة

أعلنت محافظة القاهرة بدء أعمال الحصر لقاطني منطقة السحيلة تمهيداً لإزالتها وتعويض المستحقين في المنطقة، ضمن أعمال المحافظة لتطوير المناطق العشوائية غير المخطط لها، بالإضافة إلى الانتهاء من العقارات ذات الخطورة الداهمة المطلة على منطقة التطوير، والتي يبلغ عددها 22.

منطقة الفسطاط

وتعد منطقة الفسطاط بمصر القديمة أحد أهم مناطقها لوقوع متحف الحضارات بها والطبيعة الأثرية المميزة لها وتواصل أجهزة المحافظة بالمنطقة الجنوبية برئاسة المهندسة جيهان عبدالمنعم من إزالة كافة التعارضات مع المشروعات القائمة.

تطوير منطقة الكورنيش

تطوير منطقة الكورنيش ليكون الطريق خمس حارات مرورية في كل اتجاه في المنطقة من مصر القديمة حتى التقاطع مع الطريق الدائري وتم توسيع كوبري توسعة يعبر نهر النيل بطول 300 متر.