الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الفسطاط والسحيلة.. خريطة أعمال التطوير الجارية في مصر القديمة

أعمال التطوير الجارية
أعمال التطوير الجارية في مصر القديمة

تواصل مصر أعمال التطوير بمناطق متعددة لإعادة تخطيط المناطق العشوائية.

ويستعرض "الدستور" في تقريره أعمال التطوير الجارية في منطقة مصر القديمة، وتأتي ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة.

كوبري العميد إبراهيم الرفاعي 

يربط منطقة كورنيش النيل ومتحف الحضارات عبر جسر يربط القادمين من القاهرة الجديدة بمحور عمر سليمان أو محور سميرة موسى، مرورًا بمنطقة المقطم، ثم محور ياسر رزق، ثم جسر طه حسين وجسر الدكتور صلاح الشاذلي فوق الأوتوستراد، ثم شارع الفسطاط وجسر العميد إبراهيم الرفاعي.

منطقة السحيلة

أعلنت محافظة القاهرة بدء أعمال الحصر لقاطني منطقة السحيلة تمهيداً لإزالتها وتعويض المستحقين في المنطقة، ضمن أعمال المحافظة لتطوير المناطق العشوائية غير المخطط لها، بالإضافة إلى الانتهاء من العقارات ذات الخطورة الداهمة المطلة على منطقة التطوير، والتي يبلغ عددها 22.

منطقة الفسطاط 

وتعد منطقة الفسطاط بمصر القديمة أحد أهم مناطقها لوقوع متحف الحضارات بها والطبيعة الأثرية المميزة لها وتواصل أجهزة المحافظة بالمنطقة الجنوبية برئاسة المهندسة جيهان عبدالمنعم من إزالة كافة التعارضات مع المشروعات القائمة.

تطوير منطقة الكورنيش

تطوير منطقة الكورنيش ليكون الطريق خمس حارات مرورية في كل اتجاه في المنطقة من مصر القديمة حتى التقاطع مع الطريق الدائري وتم توسيع كوبري توسعة يعبر نهر النيل بطول 300 متر.

كوبري العميد ابراهيم الرفاعي السحيلة ازالة تعارضات الرئيس عبدالفتاح السيسي أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

منها تقسيم محافظة القاهرة.. حازم عمر يعلن 7 محاور لتعامله مع ملف المحليات

محافظة القاهرة تزيل تعارضات امتداد محور حسب الله الكفراوى بمنطقة طرة

الأكثر قراءة

عالمان مصريان ضمن قائمة "أكثر الباحثين استشهادًا على مستوى العالم"

القصة الكاملة لاستقالة رئيس "ناتجاس" من منصبه (خاص)

مباحثات مصرية أمريكية مكثفة لتحقيق الهدنة فى غزة والإفراج عن المحتجزين

أسامة الغزالى حرب يعتذر عن "حسن ظنه بالإسرائيليين"

"حكاية وطن".. إنجازات الدولة فى مجال الطاقة على مدار الـ9 سنوات الماضية

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024.. الرسوم والأوراق المطلوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة