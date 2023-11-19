الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وصول الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية

وصول الشحنة الثانية
وصول الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية

استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى دعم المنظومة الطبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم فى مجال الرعاية الصحية والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية المشتقة من البلازما، وفى إطار التعاون الوثيق بين شركة "جريفولز إيجيبت " التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة "جريفولز الإسبانية" الرائدة بمجال مشتقات البلازما.

وصلت الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا واشتملت الشحنة على دواء الجلوبيولين المناعى الذى يعالج أمراض نقص المناعة الأولية والثانوية ودواء فاكتور 8 لاضطرابات النزيف الذاتى (هيموفيليا) بالإضافة إلى دواء الألبومين البشرى الذى يستخدم فى الطوارئ والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.

وجارٍ حاليًا إرسال كميات متزايدة من البلازما المصرية التى يتم تجميعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة "جريفولز إيجيبت" والبالغ عددها 9 مراكز من إجمالي 20 مركزًا على مستوى الجمهورية وتخضع جميعها لأعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة.

فيما أكد اللواء طبيب مجدى أمين مبارك، رئيس مجلس إدارة "جريفولز إيجيبت" بأنه من المتوقع وصول شحنات من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية بصفة متتالية، مما يؤكد الحرص على الإمداد المستمر لهذه الأدوية الأساسية والتى تساعد على تعزيز نظام الرعاية الصحية فى مصر، علمًا بأن عملية إرسال البلازما للخارج وإعادتها كمنتجات دوائية نهائية إلى مصر تتم بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من إنشاء وتشغيل المصنع الجارى إنشاؤه بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يعد الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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