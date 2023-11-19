الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية مستقبل وطن: تعديلات التصالح في مخالفات البناء تصب في صالح المواطن

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي

أكد عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي ينظره مجلس النواب اليوم، يتضمن تعديلات تصب في صالح المواطن، وأخذ جهدا طيبا في المناقشات، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والتقدير الذي لولا تدخله الحاسم ما استطاع أحد تفعيل هذا التشريع الهام، وما تم الوصول إلي هذه اللحظة.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

  وأكد عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي ينظره مجلس النواب اليوم، يتضمن تعديلات تصب في صالح المواطن، وأخذ جهدا طيبا في المناقشات، موجها الشكر للرئيس السيسي والتقدير الذي لولا تدخله الحاسم ما استطاع أحد تفعيل هذا التشريع الهام، وما تم الوصول إلي هذه اللحظة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من  النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وقال "القصبي" إن مشروع القانون يعد بمثابة نموذج فاعل للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موجها الشكر للحكومة لاستجابتها لمطالب النواب.

وأعترف ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمواجهة القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل العديد من الصعوبات في التطبيق علي أرض الواقع، مشيرًا إلي أن هناك جهد طيب بذل في مناقشة التعديلات الجديدة لتتضمن العديد من المميزات، وتم الذهاب إلي الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزة حيث السلامة الإنشائية، ومن حيث الحد القانوني وصلنا إلي 30 /9/2023.

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