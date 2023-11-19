بسبب لهو الأطفال.. المشدد 3 سنوات لشقيقين لتعديهما على مواطن بأسيوط

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة شقيقين، بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاستدراجهما مواطن بالإكراه والتعدي عليه وإجباره بالقوة على خلع ملابسه عاريا في بالطريق العام لخلافات سابقة بسبب لهو الأطفال بقرية درنكة مركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسن سعيد داود نائب رئيس المحكمة وأحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

تعود وقائع القضية 17632 لسنة 2019 جنايات مركز أسيوط إلى تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أسيوط بلاغا من " محمد. ك. م " المجني عليه، بقيام كلا من " ياسر. ن. ع " وشقيقه " سنبل " وآخرين سبق الحكم عليهم باستدراجه واحتجازه دون وجه حق والتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزتهم وهتك عرضه بعد أن قاموا بحسر ملابسه عنه بالطريق العام بسبب خلافات سابقة بسبب لهو الأطفال.

وتوصلت تحريات النقيب حسام عبد العظيم معاون مباحث مركز شرطة أسيوط إلى قيام المتهمان وآخرين سبق الحكم عليهم بالذهاب إلى منزل المجني عليه واستدراجه بايهامة باحتياجهما إليه للقيام بأعمال حفر في الطريق الجديد بقرية درنكه وقاما بإكراهه على استقلال سيارة ميكروباص واقتياده إلى ناحية السوق وقاموا بإنزاله من السيارة واحتجازه والتعدي عليه بالضرب وإطلاق أعيرة نارية وقاموا جميعا بهتك عرضه بان حسروا عنه ملابسه عاريا أمام المارة في الشارع انتقاما منه بسبب خلافات لهو الأطفال.