الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب لهو الأطفال.. المشدد 3 سنوات لشقيقين لتعديهما على مواطن بأسيوط

ارشيفية
ارشيفية

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة شقيقين، بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاستدراجهما مواطن بالإكراه والتعدي عليه وإجباره بالقوة على خلع ملابسه عاريا في بالطريق العام لخلافات سابقة بسبب لهو الأطفال بقرية درنكة مركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسن سعيد داود نائب رئيس المحكمة وأحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

تعود وقائع القضية 17632 لسنة 2019 جنايات مركز أسيوط إلى تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أسيوط بلاغا من " محمد. ك. م " المجني عليه، بقيام كلا من " ياسر. ن. ع " وشقيقه " سنبل " وآخرين سبق الحكم عليهم باستدراجه واحتجازه دون وجه حق والتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزتهم وهتك عرضه بعد أن قاموا بحسر ملابسه عنه بالطريق العام بسبب خلافات سابقة بسبب لهو الأطفال.

وتوصلت تحريات النقيب حسام عبد العظيم معاون مباحث مركز شرطة أسيوط إلى قيام المتهمان وآخرين سبق الحكم عليهم بالذهاب إلى منزل المجني عليه واستدراجه بايهامة باحتياجهما إليه للقيام بأعمال حفر في الطريق الجديد بقرية درنكه وقاما بإكراهه على استقلال سيارة ميكروباص واقتياده إلى ناحية السوق وقاموا بإنزاله من السيارة واحتجازه والتعدي عليه بالضرب وإطلاق أعيرة نارية وقاموا جميعا بهتك عرضه بان حسروا عنه ملابسه عاريا أمام المارة في الشارع انتقاما منه بسبب خلافات لهو الأطفال.

شقيقين السجن المشدد 3 سنوات 10 آلاف جنيه خلع ملابسه عاريا المستشار سامح سعد طه

مواد متعلقة

السجن المشدد 3 سنوات لعجوز تعدى على طفل من ذوي الهمم بكفر الشيخ

تفاصيل تعدى مريض نفسى على والدته بالضرب فى المعصرة

تفاصيل تعدى سيدة وشقيقها على جارتها بآلة حادة

حبس شخص تعدى على عامل بسلاح ناري بسبب خلافات مالية

رفعت ضده دعوى خلع.. تفاصيل تعدي عاطل على أشقاء زوجته بالمطرية

الأكثر قراءة

عايرني بسماري وبيناديني بـ"عم عبده".. زوجة ترفع دعوى خلع ضد زوجها المتنمر

"هآرتس" تكشف مقتل 364 مستوطنًا خلال قصف إسرائيلى لاحتفال فى غلاف غزة

وزارة التعليم العالى: لجان الضبطية القضائية تغلق كيانًا تعليميًا وهميًا بالغربية

رئيس الوزراء يتفقد ويفتتح عددًا من الشركات العالمية العاملة بمصر فى مجال خدمات التعهيد

محافظ المنوفية يستجيب لمسنة ويوجه باستخراج بطاقة رقم قومى لها

مصادر تكشف سر خروج ياسمين عبد العزيز عن دراما رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر يوافق على إدخال الوقود إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث فى معارك بغزة