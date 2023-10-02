الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخص تعدى على عامل بسلاح ناري بسبب خلافات مالية

حبس
حبس

أمرت نيابة النزهة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدي على شخص بسلاح ناري بسبب خلافات مالية بينهما وحيازة مواد مخدرة "حشيش"، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية نجحت في ضبط سائق بالقاهرة لحيازته سلاح ناري ومواد مخدرة وتعديه على عامل وإحداث اصابته في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها (عامل أحذية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) مصاب بطلق ناري.

بالفحص وسؤاله قرر بأنه لدى توجهه لدائرة القسم مستقلًا سيارة أجرة قيادة "آخر" لمقابلة (أحد الأشخاص) لتسوية بعض الخلافات المالية بينهما -حدثت بينه وبين الأخير مُشادة كلامية - تطورت لقيام ذلك الشخص بإطــــلاق عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزتـــه تجاهه، مما أسفر عن إصابته المشار إليها وتلفيات بالاكصدام الخلفي للسيارة ولاذ بالفـــرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد السيارة التى كانت بحوزة المشكو فى حقه "مستأجرة" وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مُستقلًا السيارة المشار إليها وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات) وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وطلقات فارغة وكمية من مخدر الحشيش وزنت ٤ كيلو جرام - مبلغ  مالى).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالية المضبوطة من متحصيلات تجارته غير المشروعة.

نيابة النزهة وزارة الداخلية ضبط سائق ة قسم شرطة السلام ثان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة

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