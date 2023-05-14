الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بترويج مخدر الترامادول بمطار القاهرة

المتهم
المتهم

قررت نيابة النزهة، اليوم الأحد، حبس المتهم بحيازة كمية من مخدر الترامادول داخل لفافة من القطن والشاش مخبأة وسط ملابسه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، اليوم، من ضبط أحد الركاب وبحيازته كمية من مخدر الترامادول داخل لفافة من القطن والشاش مخبأة وسط ملابسه بحقاىب الركاب، وبمناقشته اقر بامتلاكه المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اتخاذ الإجراءات اجراءات الأجهزة الأمنية النيابة النزهة بمطار القاهرة

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