حبس المتهم بترويج مخدر الترامادول بمطار القاهرة

قررت نيابة النزهة، اليوم الأحد، حبس المتهم بحيازة كمية من مخدر الترامادول داخل لفافة من القطن والشاش مخبأة وسط ملابسه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، اليوم، من ضبط أحد الركاب وبحيازته كمية من مخدر الترامادول داخل لفافة من القطن والشاش مخبأة وسط ملابسه بحقاىب الركاب، وبمناقشته اقر بامتلاكه المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.