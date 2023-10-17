الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لعجوز تعدى على طفل من ذوي الهمم بكفر الشيخ

محكمة
محكمة

عاقبت  محكمة جنايات فوه بكفر الشيخ، في حكمها الصادر اليوم حضوريًا عجوز، بالسجن المشدد 3 سنوات، متهم بالتعدى على أحد الأشخاص من ذوى الهمم.

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جنايات فوه تقضي بالسجن 3 سنوات لحارس أمن لاتجاره في المخدرات

كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وألزمت المتهم بالمصاريف.

وقدر صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية أحمد جبر.

وكانت شهد مركز مطوبس واقعة تعدي عجوز يبلغ من العمر 50 عاما على طفل من ذوي الهمم، وتم القبض عليه واتخاذ اللازم ضده.

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