الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جنايات فوه تقضي بالسجن 3 سنوات لحارس أمن لاتجاره في المخدرات

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات فوه اليوم الأحد، حضوريًا بمعاقبة حارس أمن بالسجن المشدد 3 أعوام، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط حوزته، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية أحمد جبر، وبحضور يحي سامي حجازي، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 2796 لسنة 2023 جنح قسم شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1119 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

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وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال ا.ا.م. 42 عامًا، حارس أمن، ويقيم بمدينة دسوق إلى محكمة جنايات فوه لأنه في يوم 28 فبراير 2023 بدائرة قسم شرطة بندر دسوق أحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

السجن ٣ سنوات حارس أمن المخدرات محكمة جنايات فوه نيابة كفر الشيخ

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