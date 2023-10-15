الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 10 سنوات لشقيقين بتهمة ترويج السلاح فى سوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة شقيقين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه، متورطين بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود، وعضوية المستشارين مصطفي أبو القاسم زيدان، وإبراهيم مرتضي إبراهيم، بأمانة سر محمد عبد الحميد، وأحمد سعد.

تعود أحداث الواقعة لشهر أغسطس لعام 2022، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين " ص،م"، " وشقيقه "م،م" تهمة إحراز سلاحًا ناريا مششخنا بندقية آلية سريعة الطلقات، مع إحراز ذخائر استعملت في السلاح الناري.

محكمة جنايات سوهاج تغريم سلاح نارى مركز سوهاج

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