المشدد 15 عاما لعامل بتهمة قتل آخر بسبب الميراث في الصف

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم ح.ع.م، عامل بالسجن المشدد 15 عاما مما أسند إليه وألزمته بالمصروفات الجنائية؛ لقتله آخر وإحرازه سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص؛ بسبب خلافات حول الميراث بدائرة مركز الصف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أيمن عبدالحكم وأسامه عرفه وأمين سري محمد سيد وسعيد برغش.

تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 25632 لعام 2022، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم «ح،ع.م» تهمة قتل المجني عليه «ش.ر.ف» مع سبق الإصرار والترصد وعقد العزم على قتله واعد لذلك الغرض سلاح ناري، وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصدًا قتله مع إحراز سلاح ناريا غير مرخص وعدة طلقات،في دائرة قسم شرطة الصف.

وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه المتهم إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها الصادر.