"القومي لثقافة الطفل" يعلن عن القائمة القصيرة لمسابقة الرواية لليافعين

كشف المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف عن القائمة القصيرة لمسابقة "رواية اليافعين" والتي أعلن عن فتح باب التقديم لها في فبراير الماضي، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة

القائمة القصيرة للمرشحين لمسابقة "رواية اليافعين"

وجاءت أسماء المرشحين بالقائمة القصيرة مرتبة ترتيبًا أبجديًا؛ وهم: انتصار عبد المنعم عن رواية أجنحة ليست للطيران، رضا سلام عن رواية "هل تصدقون ما حدث؟!"، صفاء عبد المنعم عن رواية "جدو نعيم"، عبد العزيز دياب عن رواية "كائنات ورقية"، مصطفى السيد الششتاوي عن رواية "مغامرون في جبل الكنوز"، وهاني قدري عن رواية "متلازمة أمل".

وأكد رئيس المركز القومى لثقافة أن المركز سيقوم بطباعة الستة أعمال بالقائمة القصيرة، وقريبًا سيعلن المركز عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، والذين سيحصلون على الجوائز المادية بجانب طباعة رواياتهم.

عروض الأراجوز

وكان المركز القومي لثقافة الطفل بدأ أمس السبت، في تحكيم مسابقة أفضل عروض لنمر الأراجوز، في إطار دور المركز في الحفاظ على فن الأراجوز من الاندثار، وبعد أن تم تخريج عدد خمسين لاعبا ولاعبة أراجوز على مدار العامين السابقين؛ استعدادا للملتقى الخامس للأراجوز والعرائس التقليدية في ديسمبر القادم.

وسيتم تحكيم العروض على مدار ثلاثة أيام بدأت أمس وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء الإثنين 20 نوفمبر الجاري، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، بإدارة ولاء محمد، وذلك تحفيزًا لكل من تدرب على فن الأراجوز، وتشجيعا لعمل فرق للأراجوز في المحافظات، لتقديم العروض والعمل على تطوير أدوات لاعبي الأراجوز ومهاراتهم الإبداعية في فن الأراجوز.

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من د محمد زعيمة (رئيس لجنة التحكيم )، الكاتب أحمد زيدان (عضوا)، والمخرج ناصر عبد التواب (عضوا)ـ وسيتم إعلان الفائزين وتسليم الجوائز خلال فعاليات ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس.

جدير بالذكر أن المسابقة يشارك فيها 13 فرقة اراجوز من المحافظات المختلفة، وجوائز المسابقة مالية وعينية للعرض الأول، والثاني، والثالث، ويتم منح شهادات لكل الفرق المشاركة بالمسابقة.