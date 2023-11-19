الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"القومي لثقافة الطفل" يعلن عن القائمة القصيرة لمسابقة الرواية لليافعين

القومي لثقافة الطفل
القومي لثقافة الطفل

كشف المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف عن القائمة القصيرة لمسابقة "رواية اليافعين" والتي أعلن عن فتح باب التقديم لها في فبراير الماضي، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة

القائمة القصيرة للمرشحين لمسابقة "رواية اليافعين" 

وجاءت أسماء المرشحين بالقائمة القصيرة مرتبة ترتيبًا أبجديًا؛ وهم: انتصار عبد المنعم  عن رواية أجنحة ليست للطيران، رضا سلام  عن رواية "هل تصدقون ما حدث؟!"، صفاء عبد المنعم  عن رواية "جدو نعيم"، عبد العزيز دياب عن رواية "كائنات ورقية"، مصطفى السيد الششتاوي عن رواية "مغامرون في جبل الكنوز"، وهاني قدري عن رواية "متلازمة أمل".

وأكد  رئيس المركز القومى لثقافة أن المركز سيقوم بطباعة الستة أعمال بالقائمة القصيرة، وقريبًا سيعلن المركز عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، والذين سيحصلون على الجوائز المادية بجانب طباعة رواياتهم.

عروض الأراجوز

وكان المركز القومي لثقافة الطفل بدأ أمس السبت، في تحكيم مسابقة أفضل عروض لنمر الأراجوز، في إطار دور المركز في الحفاظ على فن الأراجوز من الاندثار، وبعد أن تم تخريج عدد خمسين لاعبا ولاعبة أراجوز على مدار العامين السابقين؛ استعدادا للملتقى الخامس للأراجوز والعرائس التقليدية في ديسمبر القادم.

وسيتم تحكيم العروض على مدار ثلاثة أيام بدأت أمس وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء الإثنين 20 نوفمبر الجاري، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، بإدارة ولاء محمد، وذلك تحفيزًا لكل من تدرب على فن الأراجوز، وتشجيعا لعمل فرق للأراجوز في المحافظات، لتقديم العروض والعمل على تطوير أدوات لاعبي الأراجوز ومهاراتهم الإبداعية في فن الأراجوز.

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من د محمد زعيمة (رئيس لجنة التحكيم )، الكاتب أحمد زيدان (عضوا)، والمخرج ناصر عبد التواب (عضوا)ـ وسيتم إعلان الفائزين وتسليم الجوائز خلال فعاليات ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس.

جدير بالذكر أن المسابقة يشارك فيها 13 فرقة اراجوز من المحافظات المختلفة، وجوائز المسابقة مالية وعينية للعرض الأول، والثاني، والثالث، ويتم منح شهادات لكل الفرق المشاركة بالمسابقة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الأعلي للثقافة المركز القومي لثقافة الطفل القومي لثقافة الطفل رواية اليافعين عروض الأراجوز

مواد متعلقة

18 فائزا.. "قصور الثقافة" تعلن نتيجة المسابقة الأدبية المركزية

"قصور الثقافة" تطلق فعاليات البرنامج التثقيفي "الاستراتيجية والأمن القومي"

أتيليه القاهرة يناقش كتابين لـ صبرى حافظ عن عميد الأدب العربى.. الإثنين

بعد وصولها لـ"زايد للكتاب".. عزت القمحاوي يربط بين الكتابة والطبخ في "الطاهي يقتل الكاتب ينتحر"

"وثيقة الدخول والخروج" في مشاهدات الموسم الجديد لنوادي المسرح بالأقصر

بعد وصولها للقائمة الطويلة بـ"زايد للكتاب".. كيف أرخت ريم بسيوني للقاهرة في "ثلاثية الفاطميين"؟

"عين حور" و"حلم القيود".. 5 عروض ضمن مشاهدات "نوادي المسرح" بقنا

تفاصيل شحن إصدارات "الناشرين المصريين" المشاركين بمعرض جدة للكتاب

الأكثر قراءة

عايرني بسماري وبيناديني بـ"عم عبده".. زوجة ترفع دعوى خلع ضد زوجها المتنمر

"هآرتس" تكشف مقتل 364 مستوطنًا خلال قصف إسرائيلى لاحتفال فى غلاف غزة

وزارة التعليم العالى: لجان الضبطية القضائية تغلق كيانًا تعليميًا وهميًا بالغربية

رئيس الوزراء يتفقد ويفتتح عددًا من الشركات العالمية العاملة بمصر فى مجال خدمات التعهيد

محافظ المنوفية يستجيب لمسنة ويوجه باستخراج بطاقة رقم قومى لها

مصادر تكشف سر خروج ياسمين عبد العزيز عن دراما رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر يوافق على إدخال الوقود إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث فى معارك بغزة