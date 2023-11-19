الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة سيراليون في تصفيات إفريقيا لمونديال 2026

تشكيل منتخب مصر المتوقع
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة سيراليون في تصفيات إفريقيا

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة سيراليون في تصفيات إفريقيا لمونديال 2026، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب سيراليون، على استاد "مجمع كاتيون دو الرياضي" في ليبيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات إفريقيا لمونديال 2026، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة سيراليون في تصفيات إفريقيا لمونديال 2026

من المرجح أن يكون تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة سيراليون في تصفيات إفريقيا لمونديال 2026، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - علي جبر - محمد حمدي.

خط وسط الملعب: حمدي فتحي - محمد النني - أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش.

وتُقام مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات إفريقيا لمونديال 2026 في ليبيريا، وذلك بناءً على رغبة الجانب السيراليوني، الذي رفض دعوة مصر لإقامة المباراة في القاهرة؛ بسبب الاشتراطات التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الملاعب التي تستضيف تصفيات المونديال، والتي لا تنطبق على ملاعب سيراليون.

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم قد حقق فوزًا ساحقًا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الافتتاحية من التصفيات الإفريقية لمونديال 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات بوركينا فاسو، جيبوتي، سيراليون، إثيوبيا وغينيا.

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