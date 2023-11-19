الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 7 إثر انقلاب ميكروباص فى الهرم

انقلاب ميكروباص
انقلاب "ميكروباص

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى بالجيزة.

 تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الجيزة انقلاب ميكروباص الطريق الاوسطي

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