السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

متهم يكشف سبب قتل صاحب كشك في الجيزة

قتل صاحب كشك
قتل صاحب كشك

"قال لي امشي من هنا، وياريت تبعد عن مكان أكل عيشي، بلاش تضايق الزباين" بهذا الاعترافات بدأ سائق توكتوك كلامه أمام جهات التحقيق، في واقعة قتله بمشاركة أخرين لمالك أحد الأكشاك في منطقة 6 أكتوبر ثاني.

وكشف المتهم الرئيس في الواقعة خلال اعترافاته أمام جهات التحقيق، أنه قد توقف أمام كشك ملك المجني عليه، ويعيق حركة المرور من وإلى الكشك، ويسبب مضايقات للمتردين عليه.

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وأوضح المتهم أن مالك الكشك توجه إليه أثناء وقوفه، وطلب من الابتعاد عن المكان وألا يقف هنا ولا يضايق الزبائن، وكشف أن هذا الكلام أثار حفيظته، فاستعان المتهم بـ3 آخرين معه وتشاجروا مع المجني عليه، فتدخل للدفاع عن صاحب الكشك 3 آخرين.

وكشف المتهم أنه خلال المشاجرة سدد طعنة نافذة إلى جسد صاحب الكشك مما أدى إلى إصابته بجرح غائر، تم على أثره نقله إلى المستشفى ثم علم بخبر وفاته، حتى ألقي القبض عليه.

كان قد تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا ببلاغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة مالك كشك بقالة، مقيم بدائرة القسم إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر.

تبين من الفحص حدوث مشاجرة بين طرف أول المتوفى و3 أشخاص، وطرف ثان يضم 4 أشخاص بسبب قيام الطرف الثانى بالتوقف بمركبة "توك توك" أمام الكشك ملك المجنى عليه ومضايقة المترددين.

وقد ألقي القبض على المتهمين وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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