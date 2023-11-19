الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"دل تكنولوجيز" تعرض تقنياتها بمعرض Cairo ICT 2023

طارق هيبة
طارق هيبة

تشارك شركة دل تكنولوجيز في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 2023، والذي يقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023.

 

مشاركة قوية بالمعرض  


ويستعرض جناح دل في المعرض تجارب غامرة حيث يمكن للزوار الاطلاع على باقة متنوعة من الحلول المتطورة المصممة خصيصًا لتعزيز استعداد الشركات للمستقبل الرقمي.

 

 ومن بين أبرز التقنيات التي تعرضها الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي ومساهمتها في تمكين الشركات من تحسين عملية صنع القرار وزيادة الكفاءة، كما تستعرض الشركة أيضًا حلول دل التي تشمل  PowerFlex، وPowerStore، وVxRail، وPowerScale، وحلول الأمن السيبراني مثل Cyber Recovery.

 

 

انطلاق «Cairo ICT 23» تحت رعاية الرئيس ومشاركة 5 وزارات

 

باقة من أجهزة الكمبيوتر للألعاب الإلكترونية 


كما تستعرض دل باقة مختلفة من أجهزة الكمبيوتر للألعاب الإلكترونية بمعرض  Connecta الخاص بالألعاب الإلكترونية والأجهزة الترفيهية الذكية والذي يُعقد لمدة أربعة أيام بالتزامن مع Cairo ICT، حيث سيتاح للزوار تجربة إصدارات الأجهزة من سلسلة (G Series) وAlienware  التي أطلقتها شركة دل فضلا عن تنظيم عدة مسابقات يومية.


وبهذه المناسبة، قال طارق هيبة، مدير عام الشركة دل تكنولوجيز في مصر وليبيا: "سنقدم في معرض Cairo ICT الحلول التي تساعد الشركات على إطلاق العنان لإمكانيات لا متناهية وتمهد طريقها لمستقبل أكثر إشراقًا. كما نتطلع إلى استقبال زوارنا خلال هذا الحدث وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة يثق بها العملاء والشركاء على حد سواء".

دل تكنولوجيز Cairo ICT 2023 22 نوفمبر 2023 الذكاء الاصطناعي الألعاب الإلكترونية Cairo ICT

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