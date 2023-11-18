انطلاق «Cairo ICT 23» تحت رعاية الرئيس ومشاركة 5 وزارات

أعلن أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة «تريد فيرز إنترناشيونال»، المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا «Cairo ICT 23»، عن أن الدورة ٢٧ للمعرض تنطلق اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتستمر حتى ٢٢ نوفمبر الجارى.

وقال «كمال» إن الدورة ستشهد مشاركة ٥ وزارات هى: «التربية والتعليم، والصحة، والتعليم العالى، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، بالإضافة إلى تمثيل القوات المسلحة من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ومشاركة الهيئة العربية للتصنيع ووكالة الفضاء المصرية ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وأثنى على مشاركة البنك المركزى المصرى بجناح خاص، ورعايته الدورة العاشرة لمعرض ومؤتمر «PAFIX» الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالى الذى انطلق بالتعاون مع شركة «إى فاينانس» قبل عشر سنوات، ليؤكد هذا المعرض فى عامه العاشر أن الشمول المالى يعتمد فى الأساس على الشمول الرقمى.

وأضاف أن حضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، ونائبه رامى أبوالنجا، فى افتتاح معرض «PAFIX» يمثل أهمية قصوى للمعرض فى عامه العاشر، وتأكيدًا على أهميته للقطاع المصرفى والمالى فى ظل الظروف الراهنة.

وذكر أن البنوك الرقمية أصبحت واقعًا جديدًا فى جميع أنحاء العالم، وهى بنوك غير تقليدية وليست لها أى فروع مادية على أرض الواقع، لافتًا إلى أن البنك المركزى أطلق منذ عدة أشهر قواعد تأمين إطلاق البنوك الرقمية، ويعمل العديد من الجهات والبنوك حاليًا على الاستعداد لإطلاق البنوك الرقمية، الأمر الذى يجب مناقشته بعناية فائقة داخل مؤتمرات وندوات المعرض.

وكشف «كمال» عن أن المعرض سيشهد أنشطة متخصصة للأمن السيبرانى، وكذلك الذكاء الاصطناعى، بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية، مشيرًا إلى توسع المشاركات العالمية التى من بينها الجناح الصينى الذى سيشارك هذا العام بثلاثة أجنحة كبيرة داخل «Cairo ICT 23».

وشدد على ضرورة عدم فقد المواطنين الثقة فى سوقهم المصرية، مؤكدًا أن الشركات العالمية لا تزال تعمل وتثق بقوة فى الاقتصاد المصرى بمختلف قطاعاته، ولا يمكنها أن تفقد هذه السوق الكبيرة الواعدة، و«قد أثبتت التجارب أن الشركات القليلة التى انسحبت فى ظروف مثيلة ندمت ندمًا شديدًا لعدم قدرتها على العودة إلى السوق، إلا بصعوبة بالغة».

كما يشهد معرض «Cairo ICT 23» إطلاق العديد من المشروعات والاستثمارات الأجنبية والعربية الجديدة داخل السوق المصرية، ومنها استثمارات شركة خزنة الإماراتية، وشركة حياة الكويتية التى ستطلق أول استثماراتها فى مصر بمجال الأقمار الصناعية.

وتأتى الدورة السابعة والعشرون برعاية رئيسية من شركة «ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية»، والشريك الاستراتيجى «إى فاينانس»، والشريك التكنولوجى «هواوى»، وراعى اللقب «دل تكنولوجيز» والراعى البلاتينى، «إيجيبت تراست» و«البنك التجارى الدولى- مصر CIB».

كما أن الراعى الأمنى هو «فورتينت»، وراعى الرقمنة «inelegant systems» ورعاة البنية التحتية الذكية «ICT MISR» و«IOT MISR»، وبرعاية ذهبية من «خزنة داتا سنتر» و«مجموعة بنية» ورعاية فضية من «network International» و«SAP»، وتأتى شركة «HILIGHTS» شريكًا لحلول المؤتمرات، و«اورنچ» شريكًا للاتصالات، و«مايكروسوفت» راعيًا للذكاء الاصطناعى، ورعاة الـ«VIP» كل من الهيئة العربية للتصنيع و«Zero Tech».