«دل تكنولوجيز» تقدم مجموعة من الخدمات للسوق المصرية لأول مرة

قال المهندس طارق هيبة، مدير عام شركة دل تكنولوجيز فى مصر وليبيا، إن معرض ومؤتمر «Cairo ICT» حقق نجاحًا غير مسبوق على مدار ٢٧ عامًا، معربًا عن سعادته برعاية الدورة السابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر «Cairo ICT 23»، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالقاهرة الجديدة.

وأوضح «هيبة» أن «دل تكنولوجيز» ستعرض مجموعة من الحلول والخدمات تقدمها للسوق المصرية لأول مرة، حيث يتم توفيرها بما يتوافق مع خطة الحكومة للتحول الرقمى ورؤية مصر ٢٠٣٠، كما تستعرض الشركة حلول الأمن السيبرانى وحلول الزيرو تراست، والذكاء الاصطناعى والسحابة المتعددة.

وذكر أن شركة «دل تكنولوجيز» ستشارك فى مجموعة من ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات ضمن معرض ومؤتمر «Cairo ICT 23»، كما تشارك فى معرض «Connecta» الخاص بالألعاب الإلكترونية المقام داخل قاعة ٣، بالتزامن مع معرض «Cairo ICT 23»، وذلك للتواصل مع الشباب، واستعراض كل ما تملكه الشركة من إمكانات هائلة لأجهزة الألعاب الإلكترونية.

وشدد «هيبة» على قوة السوق المصرية، رغم التحديات التى تمر بها من حيث التدفقات الدولارية، قائلًا: «على الجميع أن يعلم أن السوق المصرية تخدم العالم أيضًا، وعلى سبيل المثال فإن موظفى ومهندسى مصر فى شركة (دل تكنولوجيز) يقدمون خدمات الشركة للمنطقة، وذلك ليس لانخفاض التكاليف فى مصر، وإنما لقوة الكفاءات والكوادر المصرية، وذلك بما يدعم الوجود القوى للشركات العالمية فى السوق».