الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح معرض "كايرو أي سي تي" ويتفقد أجنحة المشاركين

الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى،

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، فعاليات الدورة 27 من المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات "كايرو أي سي تي" للتكنولوجيا، المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، بمشاركة نحو 5 وزارات هي التربية والتعليم والصحة والتعليم العالي والعدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والهيئة العربية للتصنيع ووكالة الفضاء المصرية ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية الى جانب عدد كبير من كبريات شركات القطاع الخاص.

 رئيس الوزراء يتفقد أجنحة مجموعة من الشركات العالمية العاملة بمصر في تكنولوجيا المعلومات

عقب الافتتاح،  من المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء أجنحة مجموعة من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي وخدمات التعهيد والخدمات المهنية، للوقوف على طبيعة الدور الذي يقومون به والهدف من مشاركتهم المعرض وبحث أي عقبات تواجههم فى اطار حرص الدولة على دعم هذا القطاع الهام.

وبعد انتهاء مشاركته فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا المعلومات، يغادر رئيس الوزراء، متجها للعاصمة الادارية الجديدة لعقد عدد من الاجتماعات الهامة بمقر المجلس هناك، والمشاركة فى مائدة مستديرة بشأن مخرجات برنامج "نوفى" بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في سياق آخر، تصدرت جولة رئيس الوزراء الموسعة أمس فى 10 مصانع كبرى بمدينتي العبور والعاشر، عناوين الصحف، لما تركته من صدى واسع حول امكانية الدولة المصرية لجذب استثمارات محلية وعالمية ضخمة فى قطاع الصناعة، وهو ما ظهر جليا خلال الأشهر القليلة الماضية خلفا للتيسيرات التي أقرتها الحكومة تجاه هذا القطاع، على رأسها ألية الرخصة الذهبية، وهو ما أكده رئيس الوزراء فى مؤتمره الصحفي أمس حينما قال أود أن أؤكد على رسالة هامة من هنا من قلب مصانع العاشر كل الدعم لرجال الصناعة الوطنيين والأجانب".

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء معرض كايرو اي سي تي بمشاركة نحو 5 وزارات

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