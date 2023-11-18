السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: نعمل على تغيير المعادلة الصناعية لتتجاوز صادراتنا حجم الواردات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بتفقد نحو 10 مصانع مختلفة فى مدينتي العبور والعاشر من رمضان، رفقة المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته فى مؤتمر صحفي عقده داخل مصنع "بيكو"، قبل قليل، إنه تفقد مصنعي هاير الصيني وبيكو التركي، وهما من المصانع التي حصلت على الرخصة الذهبية، ونفذا خلال 6 أشهر، وتحدثا عن بدء الإنتاج خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، ما يعني بدء إنتاجهما وتصديره في أقل من عام.

وتابع رئيس الوزراء، أن مسؤولي المصنعين تحدثا عن أنهما أنشآ المصنعين ليس لمصر فقط، لكنهما هنا من أجل إنشاء مركز إقليمي لمنتجاته تخدم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كلها، وكل هذا لم يكن يتحقق بدون تركيز الدولة معهم، من حيث تذليل الصعوبات واستصدار رخصهما، ومتابعته الشخصية والمستمرة.

وأضاف، أن أغلب المصانع التي تفقدها اليوم شأنها شأن مصنعي هاير الصيني وبيكو التركي، جميعهم يعلمون جيدا ما هي مصر، ويعون تماما أن الأزمة الحالية هي أزمة عابرة وستنتهي، ويعلمون جيدا إمكانيات هذا البلد وقدراتها.

واستطرد، أن الأهم هو “متابعتنا نحن كمسؤولين معهم، وهذا ما أتحدث فيه دائما مع زملائي الوزراء والمسؤولين حول زيادة حوافز الصناعة وإزالة أي عواقب أمام هذا القطاع المهم، لأنه يمثل 17% من الاقتصاد المصري، ولا بد أن يكون أكبر من ذلك خلال الفترات المقبلة”، مردفا: “شغلنا الشاغل اليوم الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة”.

وأكد رئيس الوزراء العمل على تغيير المعادلة الخاصة بالحكومة لنصل إلى صادرات أكبر من وارداتنا، أو على الأقل تغطية احتياجاتنا في السوق المحلية بخطة واضحة حسب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو هدف لامتلاك القدرة في خضم الأزمات الاقتصادية والسياسية.

وأنهى رئيس الوزراء مؤتمره الصحفي قائلا: “مرة ثانية أوجه رسالة، كل الدعم لرجال الصناعة الوطنيين والأجانب، وتحدثنا اليوم مع رؤساء المصانع الكبرى، والمصنع الذي نقف فيه الآن موجود فى 3 مدن هنا في مصر ويعمل به نحو 9 آلاف عامل مصري، وبالرغم من أن هذا المصنع أصله فى تركيا، لكن حجم إنتاجه الأكبر هنا في مصر، ويستهدف تصدير ما قيمته 500 مليون دولار سنويا”.

الدكتور مصطفى مدبولي رىيس مجلس الوزرا انعقاد مؤتمر صحفي عقب جولة موسعة مصانع مدينتي العاشر والعبور جولة رئيس الوزراء اليوم

مواد متعلقة

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

قناة الناس| لماذا خَلق الله الإنسان؟.. أستاذ بالأزهر يجيب (فيديو)

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

قادة الأحزاب فى ندوة «الدستور»: السيسى رجل المرحلة.. ودعمه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب لاستكمال الملفات المفتوحة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

جمال شقرة: الإخوان أرهقوا كُتّاب التاريخ لكثرة أكاذيبهم ووالد حسن البنا أول من دعا للعنف فى مقال بمجلة «النذير»

الأكثر قراءة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

عاجل.. مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

نعمة أم نقمة.. ماذا ينتظر أهالي غزة في الشتاء؟

منسق حملة السيسى بالكويت يؤكد أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

المشدد لـ عاطل سرق سائقًا بالإكراه فى الإسكندرية

الأمطار عقبة أمام المنتخب قبل مواجهة سيراليون بتصفيات مونديال 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان

الشرطة الأمريكية تعتقل 40 شخصًا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان