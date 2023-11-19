المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس: افتتاح مركز طب الأسرة الرئيسي قريبا

أعلن الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لجامعة قناة السويس عن قرب التشغيل الفعلي لمركز طب الأسرة الرئيسى بمستشفيات جامعة قناة السويس، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وفى إطار تسهيل الخدمات الطبيه المقدمة للعاملين بجامعة قناة السويس والمستشفيات الجامعية وذويهم وأهالي الإسماعيلية.

الخدمات الطبية التي يقدمها المركز

ويقدم المركز خدماته العلاجية من خلال العيادات التالية:

- 5 عيادات طب أسرة لمناظرة الحالات الحادة والمزمنة

- 2 عيادة أسنان

- عيادة نساء

- عيادة تنظيم أسرة

- عيادة متابعة حمل

- عيادة تخصصية باطنة واطفال

- أشعة سينية

- تحاليل طبية ( دم - بول - براز )

- غرفة معالجة ولا يوجد طوارئ

- متابعة الطفل السليم

- غرفة عزل

وأضاف أنور أن جميع الخدمات تابعة للتأمين الصحي الشامل، حيث سيتم ربط جميع العاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية وذويهم وأهالي الإسماعيلية، لتلقي الخدمات الطبية الأولية بمركز طب الاسرة الرئيسى بالمستشفيات الجامعية وفق أعلى معايير الجودة للخدمات الطبية.

الأوراق المطلوبة

وأضاف أن الأوراق المطلوبة لنقل بيانات لراغبي تلقي الخدمة في المركز كالتالي

- أصل البطاقة وشهادة الميلاد وقسيمة الزواج للإطلاع فقط

- تقديم صور بطاقات الرقم القومي لجميع البالغين وشهادات الميلاد لجميع أفراد العائلة وقسيمة الزواج حديثًا

- تسلم الأوراق بمركز طب الأسرة الرئيسى بالمستشفيات الجامعية بقسم التسجيل الطبي