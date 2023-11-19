هاني محمود لـ "الشاهد": حكومة الببلاوى كانت استشهادية ووزراءها كانوا بمثابة الجنود

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي لم تكن حكومة انقاذ وإنما حكومة استشهادية وحكومة أزمة، لافتا إلى أن هذه الحكومة بذلت مجهود كبير، معقبا: "مازلت أقول بأن هذه الحكومة ظُلمت بعض الشيء".

وأضاف الدكتور محمود هاني، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الدور الذي قامت به حكومة الدكتور حازم الببلاوي كان في غاية الأهمية، وكان في أصعب فترة مرت بها البلد، حيث استلمنا البلد وهي تعاني من عدم الاستقرار، كما أن الإرهاب كان يملأ سيناء، والإخوان كانوا متواجدين في كل أنحاء البلد، وبالتالي فإن الدكتور حازم الببلاوي ووزراء حكومته كانوا بمثابة الجنود وليسوا مجرد وزراء.

تفاصيل برنامج الشاهد

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.