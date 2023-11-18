الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هانى محمود لـ"الشاهد": الرئيس السيسى كان هادئًا فى اجتماعات الحكومة وقت توليه وزارة الدفاع

هاني محمود
هاني محمود

تحدث الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، عن فترة توليه وزارة الاتصالات في حكومة الإخوان، قائلًا إنه كان لديه أمل في وجود إصلاحات أثناء تلك الفترة من أجل مصلحة البلد.

وأضاف محمود خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "لم يكن لديّ توجه ضد الإخوان في تلك الفترة، وبدأنا العمل في 2012".

وتابع: "بعدها تولى الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزارة الدفاع والخبر كان في التليفزيون، كنا نعرفه، كان ماسك المخابرات الحربية".

وأكد هاني محمود أن الرئيس السيسي كان يتسم بالهدوء في اجتماعات الحكومة وقت توليه وزارة الدفاع، متابعًا: "مرسي شال المشير طنطاوي وسامي عنان وجاب واحد هادئ ومتدين قلنا ده إخواني أو على الأقل متعاطف معهم".

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

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