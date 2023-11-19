الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف بالمجان على 1046 مواطنا فى قافلة طبية بدمياط

القوافل الطبية
القوافل الطبية

أعلنت مديرية الصحة دمياط، استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أنه تم إطلاق قافلة بعزبة ٨ حماد بمركز كفر البطيخ ضمن خطة شهر نوفمبر الجاري، حيث تردد عليها ١٠٤٦ مواطنًا، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٩حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة  لعدد ٤ حالات، بالإضافة إلى إجراء٢٧٢ تحليل معملي، وفحص ١٩حالة بالأشعة و٣١حالة أخرى بالسونار، كما تم فحص ١١٢ حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وأيضًا تم عقد ١٠ ندوات توعوية على هامش القافلة تردد عليها ١٤٨ مواطنًا على مدار اليومين.

كما أعلن الدكتور وكيل وزارة الصحة بدمياط، حصول مستشفى دمياط العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط علي المركز الأول على مستوي الجمهورية في تقييم برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات ( AMR ) وذلك في ضوء التقييم الذي قامت به الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان لعدد ١٧ مستشفى تضمنتهم المرحلة الأولى بالتقييم من المستشفيات التابعة لمديريات الشئون الصحية، وكذلك الهيئات المختلفة التابعة لوزارة الصحة والسكان؛ وقد تضمن التقييم الآتي  محور الدعم الإداري، ومحور منع ومكافحة العدوي، ومحور الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

قوافل طبية 5 قوافل طبية أحداث دمياط اطباء دمياط اخبار دمياط

الأكثر قراءة

عاجل.. تتمركز فيه قوات أمريكية.. انفجارات تدوى بمعمل كونيكو بـ ريف دير الزور

الأمن يدك بؤر الإجرام ليلا فى منطقة شبر الخيمة " بالأرقام"

رئيس جميعة مستثمرى أسوان يكشف عن 14 إجراء لزيادة العوائد الدولارية

فخ الفيسبوك.. عصابة تستدرج مهندس وتسرق أمواله بدعوى استبدال عملات أجنبية بالتجمع

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

عاجل.. متحدث "الوزراء": أزمة الدولار عابرة وهذا هدف تغيير رئيس "حماية المستهلك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن":أوقفوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة