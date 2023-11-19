الكشف بالمجان على 1046 مواطنا فى قافلة طبية بدمياط

أعلنت مديرية الصحة دمياط، استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أنه تم إطلاق قافلة بعزبة ٨ حماد بمركز كفر البطيخ ضمن خطة شهر نوفمبر الجاري، حيث تردد عليها ١٠٤٦ مواطنًا، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٩حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٤ حالات، بالإضافة إلى إجراء٢٧٢ تحليل معملي، وفحص ١٩حالة بالأشعة و٣١حالة أخرى بالسونار، كما تم فحص ١١٢ حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وأيضًا تم عقد ١٠ ندوات توعوية على هامش القافلة تردد عليها ١٤٨ مواطنًا على مدار اليومين.

كما أعلن الدكتور وكيل وزارة الصحة بدمياط، حصول مستشفى دمياط العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط علي المركز الأول على مستوي الجمهورية في تقييم برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات ( AMR ) وذلك في ضوء التقييم الذي قامت به الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان لعدد ١٧ مستشفى تضمنتهم المرحلة الأولى بالتقييم من المستشفيات التابعة لمديريات الشئون الصحية، وكذلك الهيئات المختلفة التابعة لوزارة الصحة والسكان؛ وقد تضمن التقييم الآتي محور الدعم الإداري، ومحور منع ومكافحة العدوي، ومحور الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.