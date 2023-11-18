الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المجلس الوطني الفلسطيني يدين مجازر الاحتلال في قطاع غزة ومخيم بلاطة

غزة
غزة

أدان المجلس الوطني الفلسطيني، مساء اليوم السبت، المجازر البشعة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدارس الفاخورة وتل الزعتر وأبو حسين في قطاع غزة، ومجزرة القصف الجوي لمقر حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في مخيم بلاطة شرق نابلس، التي أسفرت عن وقوع مئات الشهداء والجرحى في القطاع، و5 شهداء من كوادر حركة "فتح" في نابلس.

واستنكر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، هذا الهجوم الوحشي على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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وقال فتوح إن "مجازر الاحتلال وإراقة دماء شعبنا لن تزيدنا إلا إصرارا وعزيمة على مواصلة نضالنا بكل الوسائل المتاحة ميدانيًا ودبلوماسيًا حتى التحرير الكامل وإعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

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ودعا المجلس الوطني أبناء الشعب الفلسطيني في كامل الوطن للتصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدا ضرورة التكاتف والوحدة الوطنية في ظل هذه الظروف الصعبة والحرجة التي نمر بها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وفي الوطن عامة، وواجب على الكل الفلسطيني أن يجتمع تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أينما وجد.

مجزرة جديدة فى مدرسة «الفاخورة»: 200 شهيد وعشرات المصابين

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مجزرة جديدة بحق النازحين فى مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، فى مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول عشرات الشهداء إلى مستشفى الإندونيسى، فى المجزرة البشعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال فى المدرسة، التى تؤوى آلاف النازحين شمال قطاع غزة، فيما أفاد تليفزيون فلسطين باستشهاد ٢٠٠ شخص.

يذكر أن مدرسة الفاخورة تعرضت فى الرابع من الشهر الجارى إلى قصف مباشر من قبل طائرات الاحتلال، ارتقى خلالها ١٢ مواطنًا على الأقل، وأصيب ٥٤ بجروح.

المجلس الوطني الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي الفاخورة قطاع غزة نابلس

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