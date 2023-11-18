السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صندوق تحيا مصر: القافلة الإغاثية بها كل ما يحتاجه أهل غزة

قافلة صندوق تحيا
قافلة صندوق تحيا مصر

علق هشام خليفة مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، علي قوافل الصندوق والتى تم إطلاقها تحت شعار "تشارك من أجل الإنسانية" لمساعدة أهل غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت،:"منذ بدء الأزمة فى قطاع غزة تم إعداد وتجهيز أكبر قافلة مساعدات إنسانية وتم إطلاقها صباح اليوم وتحتوى على أكثر من 2500 طن من المساعدات".

وأضاف أن القافلة بها مجموعة كبيرة من التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية والمعدات وأكثر من 700 طن من المواد الغذائية الجافة والمعلبات ومئات الآلاف من العصائر والمشروبات والمفروشات والأغطية.

وأشار إلى أنه تم تجهيز القافلة بكل عناية ودقة، وتم توفير مجموعة من المواد المستخدمة فى عمليات التخدير و38 ألف عبوة لبن للأطفال وأشياء أخرى وسيتم إيصالها فى أسرع وقت ممكن.

تحيا مصر مساء دى ام سى هشام خليفة

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