بيني غانتس: لن ندير قطاع غزة بعد الحرب ولن تديره حماس

قال بيني غانتس عضو مجلس الحرب، مساء اليوم السبت، إن مجلس الحرب يدار بشكل جيد ويجب أن نقدم الحرب إلى الأمام ومعرفة ما سيجري بعدها.

جاءت تصريحات غانتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الإسرائيلي يواف غالانت.

وتابع غانتس: "لن ندير قطاع غزة بعد الحرب ولن تديره حركة حماس".

وسبق، وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت: رأيت اليوم مسيرة عائلات الأسرى المحتجزين، وأقول لهم إنني أسير معهم.

نتنياهو: الجميع طلب منا عدم دخول غزة أو مستشفى الشفاء ولكننا رفضنا

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال، أن الجميع طلب عدم دخول غزة أو مستشفى الشفاء ووقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل رفضت.

وتابع نتنياهو: "هناك ضغوط تتصاعد ضدنا في أمريكا وحول العالم".

وأوضح نتنياهو أن الولايات المتحدة والعالم يمارسون ضغوطا عظمية على إسرائيل لكن تل أبيب تصدها وستواصل الحرب.

تابع نتنياهو: "وافقنا على طلب أمريكي بإدخال شاحنتي وقود لجنوب غزة يوميا".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تتوقف عن مهمة إعادة المخطوفين، ولن تتوقف قبل ضمان أن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل.

وتابع نتنياهو: "ينبغي ألا نشير إلى ما يقال كل يوم عني في شاشات التلفزة، وقلنا إننا لن نقدم الوقود لحركة حماس وهذا ما تم، واستجبنا لطلب أمريكي بإدخال الوقود للسيطرة على الأمراض لأن هذا يهددنا أيضا.

وسبق، وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، أنها تمكنت من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة.

وبوقت سابق، أكدت كتائب القسام تدمير 17 آلية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور التوغل بقطاع غزة.