الهلال الأحمرالفلسطيني: 6 سيارات إسعاف توقفت عن العمل لنفاد الوقود

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، عن توقف ست سيارات إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن العمل في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن فرق الطوارئ الطبية التابعة لها لا تزال محاصرة في المستشفى الأهلي المعمداني وسط قصف عنيف وإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال.

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن أكثر من 80 شخصا استشهدوا يوم السبت في غارات إسرائيلية مزدوجة على مخيم جباليا للاجئين.

قال مسؤول في وزارة الصحة في غزة إن "ما لا يقل عن 50 شخصا" قتلوا في غارة إسرائيلية في وقت مبكر من صباح السبت على مدرسة الفاخورة التي تديرها الأونروا في مخيم جباليا للاجئين حيث يلجأ النازحون الفلسطينيون.

وذكر المسؤول أن ضربة أخرى على مبنى منفصل في المخيم أدت إلى مقتل 32 شخصا من نفس العائلة، 19 منهم طفلا.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 32 فردا من عائلة أبو حبل قالت إنهم قتلوا في أكبر مخيم للاجئين في غزة، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقد استجاب العديد من مسؤولي الأمم المتحدة للضربات القاتلة، حيث قال مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث: “الملاجئ هي مكان آمن. المدارس هي مكان للتعلم. أنباء مأساوية عن مقتل الأطفال والنساء والرجال أثناء لجوئهم إلى مدرسة الفاخوري شمال غزة. ولا يمكن للمدنيين، ولا ينبغي لهم، أن يتحملوا ذلك بعد الآن”.

وردت الأونروا أيضًا على الهجمات قائلة: “نتلقى صورًا ولقطات مروعة لعشرات الأشخاص الذين قتلوا وجرحوا في مدرسة أخرى تابعة للأونروا تؤوي آلاف النازحين في شمال قطاع غزة. لا يمكن لهذه الهجمات أن تصبح شائعة، بل يجب أن تتوقف”.