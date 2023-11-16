"القاهرة الإخبارية": تسليم الجانب الفلسطينى 74 خيمة و12 سيارة إسعاف و1136 شاحنة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بتسليم الجانب الفلسطيني 74 قطعة من الخيام، والمشمعات و12 سيارة إسعاف، و1136 شاحنة، وذلك خلال نبأ عاجل.

وارتفع أعداد ما تم استقبالهم من مصابين إلى 173 مصابًا، و4785 من حاملي الجنسيات المزدوجة، كما تم تسليم الجانب الفلسطيني 3470 طن مواد غذائية، و23 طن وقود، و3766 طن مياه، ومواد إغاثة أخرى بلغت 917 طنًا.

وواصلت مصر جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ عبر معبر رفح 8505 أطنان من المساعدات بمنطقة العريش، كما بلغت عدد رحلات الجسر الجوي لتقديم المساعدات لغزة 131 طائرة، وتسليم الجانب الفلسطيني 1999 طن مستلزمات طبية.

وفي وقت سابق، كشفت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن حجم المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الدول لقطاع غزة عبر معبر رفح، حيث شكلت المساعدات الغذائية حوالي 50%، بينما شكلت المساعدات الطبية حوالي 25%، فيما وصلت المساعدات الإغاثية 25%.

ولفت الهلال الأحمر المصري إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث تواصل انعقادها الدائم لإدارة الأزمة الراهنة.