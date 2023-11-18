السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال: 378 جنديا وضابطا إسرائيليا قتلوا منذ بدء الحرب على غزة

غزة
غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن 378 جنديا وضابطا إسرائيليا قتلوا منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وتابع جيش الاحتلال: "قواتنا تواصل توسيع وتعميق الحرب داخل شمال غزة".

وأشار جيش الاحتلال إلى أنهم وافقوا صباح اليوم على طلب إدارة مستشفى الشفاء فتح ممر آمن لمن أراد المغادرة جنوبا.

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نتنياهو: الجميع طلب منا عدم دخول غزة أو مستشفى الشفاء ولكننا رفضنا

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: رأيت اليوم مسيرة عائلات الأسرى المحتجزين، وأقول لهم إنني أسير معهم.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، أنه حتى هذه اللحظة ليست هناك أي صفقة، لافتًا إلى أنه طلب أن يجمع عائلات المخطوفين مع مجلس الحرب ليريهم ما يقوم به.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال، أن الجميع طلب عدم دخول غزة أو مستشفى الشفاء ووقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل رفضت.

وتابع نتنياهو: "هناك ضغوط تتصاعد ضدنا في أمريكا وحول العالم".

وأوضح نتنياهو أن الولايات المتحدة والعالم تمارس ضغوطًا عظيمة على إسرائيل، لكن تل أبيب تصدها وستواصل الحرب.

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وتابع نتنياهو: "وافقنا على طلب أمريكي بإدخال شاحنتي وقود لجنوب غزة يوميًا".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تتوقف عن مهمة إعادة المخطوفين، ولن تتوقف قبل ضمان أن غزة لن تشكل تهديدًا لإسرائيل.

وتابع نتنياهو: "ينبغي ألا نشير إلى ما يُقال كل يوم عني في شاشات التلفزة، وقلنا إننا لن نقدم الوقود لحماس وهذا ما تم، واستجبنا لطلب أمريكي بإدخال الوقود للسيطرة على الأمراض لأن هذا يهددنا أيضًا".

وسبق وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، عن أنها تمكنت من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة.

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