غالانت: انتقلنا إلى المرحلة الثانية من العملية البرية في قطاع غزة

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤاف غالانت، اليوم السبت: انتقلنا إلى المرحلة الثانية من العملية البرية في قطاع غزة.

جاءت تصريحات غالانت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وعضو مجلس الحرب بيني غانتس.

وتابع غالانت: "يجب أن نوازن بين مهمتنا في الجنوب وننظر إلى الشمال ونضرب حزب الله كل يوم.

حركة حماس تلعب بمشاعر العائلات والجمهور الإسرائيلي

وأكد غالانت أنه لديهم التزام عال بإعادة المخطوفين وهذا واجب علي بشكل شخصي، مشيرا إلى أن حركة حماس تلعب بمشاعر العائلات والجمهور الإسرائيلي، مؤكدا أن مجلس الحرب موحد.

وتابع غالانت: "نحن سنكون معا وسنواصل معا ونعمل كعائلة واحدة".

وأشارت غالانت إلى أن حماس تفهم لغة القوة فقط، متابعا: "أوصيت بالتحرك لتحقيق هدف القضاء على حماس وإعادة المخطوفين".

وشدد وزير حرب الاحتلال على أن الحرب مع حركة حماس شاملة وهذا يشمل الأعضاء ولا فرق بين مخرب بكلاشينكوف وآخر ببدلة.

وأوضح غالانت أنه في هذه المرحلة الحرب آمل أن تكون محدودة في الشمال، مستدركا "نتابع ما يتطلبه جيش الدفاع والاقتصاد والأهم هو الانتصار الواضح في الحرب".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، سينفذون اعتصاما خارج مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها حمل عنوان "انظروا في أعيننا.. 30 ألف شخص ينضمون إلى عائلات الرهائن في غزة في المسيرة النهائية إلى القدس"، أن الاعتصام يأتي لعدم رد الحكومة الإسرائيلية على أسئلة عائلات المحتجزين.

وكان قد رافق آلاف الإسرائيليين أفراد عائلات المحتجزين كرهائن في غزة خلال مسيرة انطلقت اليوم في تل أبيب إلى نتنياهو في القدس.