مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالى غزة

- 190 شاحنة من صندوق «تحيا مصر» تحمل 2500 طن من كل الاحتياجات

- سيارتا إسعاف مجهزتان بأحدث المعدات لإتمام عمليات إنقاذ الجرحى

- أجهزة تنفس وأسرّة عناية مركزة ولوازم غرف العمليات والطوارئ

- أدوية الأمراض المزمنة والأورام والمضادات الحيوية وعلاجات الحروق

- أطعمة جافة صالحة للتناول دون طهى.. ومياه معدنية وألبان وعصائر

أطلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قافلة محملة بمختلف المساعدات الإغاثية والإنسانية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطينى الشقيق.

وأعطى رئيس الوزراء شارة البدء لانطلاق القافلة المقدمة من صندوق «تحيا مصر»، تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية»، لتنطلق محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية، وكميات ضخمة من المواد الغذائية لإغاثة أهل غزة.

وشاهد «مدبولى» ومرافقوه فيلمًا تسجيليًا عن محتويات قافلة الإغاثة الشاملة، ثم أجرى جولة لتفقد مكوناتها، والمعدات التى تم استخدامها فى تغليف المحتويات، قبل أن يتوجه لتفقد سيارات المستلزمات الطبية والإسعاف، وسيارات أخرى ضمن القافلة وهى تسير فى طريقها متجهة إلى أشقائنا فى غزة.

وأعرب رئيس الوزراء، أثناء مرور سيارات القافلة من أمام المنصة الرئيسية، عن سعادته بحضور هذه الفعالية المهمة التى تشهد إطلاق أكبر قافلة إغاثة شاملة موجهة إلى أشقائنا فى غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمؤازرة أهالى القطاع فى ظروفهم العصيبة الحالية.

وشدد على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى سبيل الوقوف بجانب الشعب الفلسطينى الشقيق، وتقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية للأشقاء فى غزة، الذين يواجهون هذه الظروف الأليمة.

وأشار إلى أن القافلة الشاملة تحتوى على مختلف المساعدات الغذائية والطبية، بما يلبى الاحتياجات الفعلية والحقيقية لأهالى قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار المساعى المصرية، بقيادة الرئيس السيسى، مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع فى القطاع.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصندوق «تحيا مصر»، حول القافلة ومكوناتها، قال فيه إنها تتضمن ١٩٠ شاحنة بها أكثر من ٢٥١٠ أطنان من كل الاحتياجات الملحّة والضرورية، وفى مقدمتها القافلة الطبية التى تمثل أهمية قصوى للقطاع الطبى فى غزة، لعلاج مئات الآلاف من الجرحى والمصابين.

وأوضح «عبدالفتاح» أن القافلة الطبية تشمل أجهزة مهمة مثل: أجهزة صدمات القلب وفحص الدم، وقياس السكر والضغط، وتنفس «نيبوليزر»، وقياس حرارة عن بُعد، وأجهزة ضغط ديجيتال، وأجهزة قياس ومنظمات الأكسجين، إلى جانب أَسرّة العناية المركزة والمراتب الطبية، والخيوط الجراحية والمخدر، والمحاليل الوريدية، ومستلزمات للطوارئ وغرف العمليات والكسور.

وأضاف أنها تشتمل، كذلك، على أدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الأورام والكلى والمخ والأعصاب، والمسكنات والمضادات الحيوية والحقن، وأدوية لعلاج الحروق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وبِدل طبية متعددة الاستخدام، وقفازات طبية، وأكياس قطنية، وكمامات، وزجاجات كحول، فضلًا عن سيارتى إسعاف مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات، لإتمام عمليات الإنقاذ للجرحى وتجنب تدهور وضع المرضى أو فقدانهم حياتهم.

وضمت القافلة الإغاثية الشاملة، أيضًا، ١٦١٣ طنًا من المواد الغذائية الجافة، والأطعمة الصالحة للتناول دون طهى مثل: التونة، واللحوم المعلبة، والمربى، والحلاوة، والأجبان، وعسل النحل، والتمور، والبسكويت، والفول المعلب، والخضار المعلب، والطحينة، والبطاطا الحلوة، ورقائق البطاطس، والشعرية سريعة التحضير، والحلويات المعلبة، بالإضافة إلى المياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس، فضلًا عن البطاطين والمراتب والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة، وفق المدير التنفيذى لصندوق «تحيا مصر».

وأشار إلى أن قافلة صندوق «تحيا مصر» أولت اهتمامًا كبيرًا بالنساء، خاصة الحوامل والمرضعات، إلى جانب الأطفال، فى ظل الوضع المتردى ونقص الإمدادات من المياه والغذاء، وهو ما يسبب سوء التغذية والجفاف، ولذلك تضمنت أدوية الأطفال والرضّع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل، ومستلزمات كبار السن، لتوفير الرعاية على النحو الملائم فى ظل هذه الظروف القاسية التى يعيشونها، متابعًا: «جرى ترتيب دخول المساعدات وفقًا لمتطلبات الهلال الأحمر الفلسطينى، حسب الأولويات والاحتياجات لأهل قطاع غزة».

ونبّه إلى حرص صندوق «تحيا مصر» على تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون فى قطاع غزة، لافتًا إلى أن المتطوعين من الشباب والفتيات كان لهم أثر إيجابى كبير بدافع تحمل المسئولية وتقديم الخدمة الإنسانية، ولم يدخروا جهدًا فى تقديم المساعدة والدعم، فى حدث استثنائى يتطلب المشاركة من الجميع، وكانوا يعملون بشكل متواصل لإعداد أكبر قافلة مساعدات شاملة بكل الإمدادات من الاحتياجات الأساسية والإنسانية لأهل فلسطين.

وأطلق صندوق «تحيا مصر» قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة فى عام ٢٠٢١، تضمنت وقتها أكثر من ١٣٠ حاوية محملة بأكثر من ٣ آلاف طن من المواد الغذائية الجافة والمستلزمات الطبية.

وتعد قوافل دعم قطاع غزة أحد أنشطة المحور الاستراتيجى «مواجهة الكوارث والأزمات» بالصندوق، لرفع المعاناة عن المتضررين، وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب، وتعظيم دور المجتمع المدنى فى شتى المجالات.