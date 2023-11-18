السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف خطورة تناول المضاد الحيوي

الدكتورة جيهان العسال
الدكتورة جيهان العسال

أوضحت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة  كورونا، خطورة تناول المضاد الحيوي، قائلة: "إننا نشهد موسم الإصابة بنزلات البرد سواء إنفلونزا أو كورونا أو الفيروس المخلوي، حيث يعتبر هذا موسم الإصابة بالفيروسات التنفسية".

وأضافت العسال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن معظم الإصابات  تكون إصابات فيروسية بسيطة، حيث إصابات في الجهاز التنفسي العلوي، متمثلة في أعراض ارتفاع درجة الحرارة، رشح، احتقان في الزور، سعال، لافتة إلى أن إصابات الجهاز التنفسي العلوي يكون علاجها للأعراض والتي تتمثل في الراحة، تناول السوائل الدافئة، عدم التعرض لمجهود، وعدم الاقتراب من أشخاص آخرين لمنع العدوى، وبالتالي ليس كل الحالات تحتاج مضادات حيوية، ولا ينبغي الشعور بالفزع والقلق.

خطورة المضادات الحيوية

وأشارت إلى أن من يملك عوامل خطورة مثل السن الكبير، والأمراض المزمنة، أو أورام، فلابد من استشارة الطبيب ومن ثم تقييم ما يحتاجه من علاج.

وحذرت من تناول المضادات الحيوية في حالة الإصابة بنزلات البرد، لافتة إلى أنها لن تجدي بنفع معه، كما أن تناول المضادات الحيوية دون داعي تفقد مفعول هذا المضاد الحيوي بعد ذلك في علاج الميكروب المختص به. 

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا جيهان العسال خطورة المضادات الحيوية الفيروسات التنفسية كورونا

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