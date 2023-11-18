أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد نجله: "أخدت منى الحلو.. وأنا فخور بيك"

يحتفل الفنان أحمد سعد بعيد ميلاد نجله أحمد، معبرًا عن مدى حبه له وفخره بشخصيته، مشيرًا إلى أنه اقتبس كل ما هو جميل بشخصيته.

ونشر الفنان أحمد سعد مجموعة من الصور التي جمعته بنجله، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "ابني الحبيب الغالي، أنا بحبك جدًا لأنك إنسان جميل، مش لأنك الولد الوحيد في حياتي اسمك زي اسمي أخدت مني الحلو، وتركت الوحش".

وأضاف: "أخدت مني الحلو وسيبت الوحش، أنا بجد فخور بيك، كل سنة وأنت طيب، يا حبيب قلبي وأنا فخور بيك".

أحدث أعمال أحمد سعد

تعد أغنية غصن الزيتون هي آخر أغاني أحمد سعد التي طرحها مؤخرًا، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، دعمًا للقضية الفلسطينية في ظل الأوضاع المروعة التي يمرون بها من قصف ودمار من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، وهي من كلمات حسام طنطاوي، وتوزيع محمد عاطف.