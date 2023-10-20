الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دعمًا لفلسطين.. أحمد سعد يتصدر ترند يوتيوب بأغنية "غصن الزيتون"

احمد سعد
احمد سعد

عبر الفنان أحمد سعد، عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، وطرح اغنية جديدة بعنوان “غصن الزيتون” والتي تصف حال أهل غزة بعد تعرضها لهجوم الكيان الصهيوني المحتل.

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا لتتصدر ترند يوتيوب خلال 4 أيام من طرحها، حاصدة ما يقرب من نصف مليون مشاهدة، تحت شعار إهداء من فريق العمل الي فلسطين الحبيبة.

 كلمات الأغنية:
غصن الزيتون بدل ما بيغطيه الندي.. متغطى دمـــــ
و الطفل شايل لعبته
وفى قلبه شايل الف هم
داير بيكتب على الحيطان "ارضى اهم"
و الاقـــــصـــــى نادى و صوته فى نبرة ألم
و مابين شـــــهـــــيـــــد و ما بين جريح
بكي محمد و المسيح
الـــــقـــــدســـــ راجعه لاهلها
بنقولها بالعربى الفصيح
بنادقكم تقطف وردنا
اراضينا تطرح عزمنا
مـــــقـــــاومـــــه حتى الانتصار 
الاقـــــصـــــى نفديه بـــــدمـــــنـــــا 
جاوبوا يا ناس .. فين الضمير 
العدل ليه مبقاش بخير 
الاحـــــتـــــلال .. لو مهما طال الانتصار هو المصير
جاوبوا يا ناس .. فين الضمير 
العدل ليه مبقاش بخير

الاحـــــتـــــلال.. لو مهما طال الانتصار هو المصير
هو المصير
 

ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة  

من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 3785، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقالت وزارة الصحة إن من بينهم 1524 طفلًا و1000 امرأة و120 مسنًا،  كما أصيب 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة.

وشارك عدد من نجوم الفن في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية لإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني،  وكانوا مرتدين الوشاح الفلسطيني، على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وعمرو عبدالجليل، وأحمد بدير، وايهاب فهمي، وخالد الصاوي وحمادة هلال، وسيد رجب ووفاء عامر، وسيمون، ولبلبة محمد عادل الشهير بميدو والفنانة نرمين الفقي، وعدد كبير من الفنانين والفنانات.

ولفتت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إلى أن إسرائيل تتحدى بطريقة سافرة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها، وسط حملات إسرائيلية تضليلية للرأي العام العالمي تهدف إلى شيطنة الشعب الفلسطيني وقضيته.

أحمد سعد القضية الفلسطينية أغنية جديدة غصن الزيتون أهل غزة الكيان الصهيوني

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