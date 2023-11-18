«إى فاينانس» تكشف خدمات جديدة خلال مشاركتها ورعايتها «Cairo ICT 23» و«PAFIX»

أعلنت مجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية عن رعايتها ومشاركتها الحادية عشرة فى المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا «Cairo ICT 23» فى دورته السابعة والعشرين، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك رعايتها ومشاركتها الدورة العاشرة على التوالى لمعرض ومؤتمر «PAFIX» برعاية وحضور محافظ البنك المركزى المصرى حسن عبدالله. كما تشارك مجموعة «إى فاينانس» بمجموعة من الأنشطة الشبابية فى معرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية «Connecta 23» المقام بالتوازى مع معرض ومؤتمر «Cairo ICT 23» خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.